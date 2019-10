Y PUIG, TAN TRANQUILO

Atendiendo a las reacciones de los dirigentes de Unidas Podemos a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés', comprendo perfectamente el miedo al insomnio que al parecer perseguía a Pedro Sánchez de haber llegado a pactar la formación del Gobierno con los de Pablo Iglesias. Otra cosa es que después del 10 de noviembre -y siempre y cuando las encuestas acierten- no tenga más remedio que tomarse todas las noches una pastillita para conciliar el sueño. Problema que sigue sin padecer Ximo Puig a pesar de que sus socios en el Consell recibieran el fallo judicial con una mezcla de tristeza y de indignación y con calificativos muy poco favorables al trabajo de los magistrados, incluyendo entre ellos a su propio portavoz, el socialista Manolo Mata, que la tildó de «muy dura», aunque como todo el mundo ya sabe se descartó el delito de rebelión y se les condenó sólo por sedición y malversación. Pues ni por esas. El exjefe de gabinete de Lerma, exalcalde de Morella y actual inquilino del Palau de la Generalitat es un político tan curtido en mil batallas, con tanto recorrido, que ha desarrollado una capacidad me atrevería a decir que casi sobrenatural para que nada ni nadie le afecte. Vamos, que ni siente ni padece. Ya puede dejar caer su propia vicepresidenta -de viaje a China para estrechar lazos comerciales con el gigante asiático, que si se concretan en algo (que no creo) consistirá en importar y exportar más desde el puerto de Valencia- que igual en el Constitucional o en Estrasburgo modifican el sentido de la sentencia, ya puede el diputado de Compromís en el Congreso señalar la condena como «desproporcionada», ya pueden llover todo tipo de críticas de dirigentes nacionalistas y populistas, que a mi plin yo duermo en Pikolín. Tan es así que luego no tiene el menor inconveniente en seguir subvencionando generosamente a entidades que el lunes tardaron minutos, por no decir segundos, en convocar manifestaciones de apoyo «del País Valencià» (faltaría más) a Cataluña, como si toda Cataluña estuviera por la independencia. Pero claro, cómo no recordar ahora aquella inolvidable (y surrealista) escena de un exultante Ximo Puig anfitrión de Puigdemont con una recepción 'de Estado' en la que sólo faltó echar pétalos de flor al paso del contumaz independentista catalán como si de la Mare de Déu se tratara cuando atraviesa la calle de la Bolsería. Y cómo no sumar las aportaciones de dinero público a medios digitales que hacen del secesionismo su razón de ser o a entidades como Acció Cultural o Escola cuyo fin último no es otro que promover la unidad de la lengua. Todo lo cual me llevar a deducir que si no se incomoda en exceso igual es porque está más de acuerdo con los discrepantes de la sentencia que con los que la aplauden.