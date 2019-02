PUIG SE VA OTRA VEZ DE ROSITAS

El presidente de la Generalitat Valenciana tiene esa extraña habilidad de algunos políticos por la que mientras a su alrededor el número de damnificados, quemados y hasta socarrados va in crescendo, él se mantiene como si tal cosa, sin una arruga en la camisa, sin una mala mancha en la corbata y hasta con los zapatos impolutos y como recién salidos de la caja. Siendo como es bastante más joven, tendría que dar clases a Ribó, no tanto de cómo saber presentar un aspecto sobrio e institucional sin caer en el dandysmo (que también) como de su capacidad de mantenerse a flote a bordo de su modesto yatecito mientras los acorazados se disparan con toda la artillería en medio de un mar embravecido. ¿Quién se acuerda ya de su fervor susanista y de su distanciamiento por no decir mutua antipatía del hoy presidente Pedro Sánchez? Claro, que si a eso vamos cabría preguntarse qué fue de la pobre Susana Díaz, llamada en su momento a las más altas cimas de responsabilidad en su partido y quién sabe si en la Nación (española, por supuesto) y recluida ahora como simple jefa de la oposición en su Andalucía natal, obligada a pelear a brazo partido para recuperar una Junta que siempre fue socialista hasta que ella se dedicó a alimentar el fenómeno Vox y puesta en la puerta de salida por sus compañeros de partido, que ven llegado el momento de ajustar cuentas. De aquel alejamiento más orgánico que ideológico con Sánchez a estar a partir un piñón y convertirse en uno de los pocos barones que le rió la gracia del relator. Porque aunque química lo que se dice química, ni la ha habido ni la va a haber, lo cierto es que el inquilino del Palau da soporte a la estrategia sanchista de negociar, negociar y negociar con los independentistas catalanes, como si de ahí fuera a salir algo. Y aunque luego el Gobierno dé marcha atrás y diga que ni relator, ni negociador, ni mediador ni nada que se le parezca, el líder de los socialistas valencianos se queda igual, mantiene su sonrisa y reconstruye su discurso con un aquí no ha pasado nada. Pero vaya que sí ha pasado, como que le ha arrollado un tren y él sin enterarse. Me imagino, no obstante, que esta postura tan cercana a la búsqueda del entendimiento con quienes abiertamente luchan por romper la España de las autonomías será uno de los argumentos de campaña que utilizarán en su contra los Bonig, Cantó y compañía, que tampoco tendrán que buscar muy hondo en el historial de la primera y quién sabe si última legislatura 'ximista' para sacar petróleo. Con que se vayan a la visita oficial del entonces presidente catalán Carles Puigdemont al palau de la Generalitat y su recibimiento como si de un Jefe de Estado se tratara tienen más que suficiente. Aquellas son las fotos de la vergüenza. Y, por cierto, no sólo para Puig.