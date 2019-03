PUIG PROMETE EL 'APROBADO DE HONOR'

Al inicio de la legislatura, la Conselleria de Educación presentó su 'plan de choque universitario' que incluía nuevas becas. La idea era, por un lado, rebajar el requisito de nota de 5,5 a 5 puntos que había subido el ministro popular Wert, y financiar las terceras y cuartas matrículas a quienes le quedaban pocos créditos para terminar. Entonces era justicia social y cualquier exigencia de requisito académico sonaba elitista. La semana pasada, el presidente Ximo Puig prometía matrícula gratis para el universitario que apruebe todas la asignaturas. «Fomentar la excelencia y premiar el esfuerzo», argumentan los socialistas.

Comienza la precampaña electoral y los partidos adelantan sus promesas educativas. Llegarán más, esto seguro, pero en sus primeros actos ya se vislumbran los compromisos iniciales: así, en presencia del presidente Sánchez Puig prometía este 'aprobado de honor' a los universitarios y quintuplicar las becas Erasmus; y Vicent Marzà, en el acto sectorial de Compromís, adelantaba la intención de establecer las tasas universitarias según renta, comedor escolar gratuito y la generalización de las aulas de 2 años gratuitas.

El PP, por ahora, se ha centrado en a universalización y ampliación del bono infantil para 0-3 años y el respeto a la libertad de elección de centro.

Con estas primeras promesas, ya se vaticina por dónde irá el debate electoral sobre la Educación en esta campaña. Por un lado, en lo ideológico, la cuestión volverá a reducirse a la titularidad de los centros, a la pública y la concertada, a contraponer la libertad y la igualdad con esa insistencia en equiparar libertad con segregación. El otro tema en el plano de las diferencias políticas estará en el plurilingüismo: de nuevo, si son los hablantes o las lenguas los que ostentan los derechos.

Siendo lo anterior, quizás, inamovible en las opiniones de los ciudadanos, pues quien piensa así o asá difícil cambiará en este mes que queda, la pelea será en el «y yo más» que se oculta en esto de las promesas electorales: reducir la calidad educativa a la inyección de presupuesto, y convencer al ciudadano subvencionando aquellos aspectos todavía no financiados por entero con fondos públicos. Y sobre ello captamos en estas primeras promesas que la inversión de campaña se reparte entre la Educación infantil y la universidad. Esto es lógico, pues son las etapas no obligatorias que todavía no son financiadas al completo, y están lejos de serlo.

Las promesas para los universitarios, que además son los nuevos votantes, son tradición en las campañas, pero es interesante la doble perspectiva que aportan los todavía socios de gobierno en la Generalitat. Sobre todo, porque tienen un toque de incompatibilidad: o por notas o por renta.

España se encuentra en una posición intermedia internacional en cuanto a la financiación universitaria. Ni somos los países nórdicos, donde la universidad es gratuita, ni el coste universitario se traslada sobre todo al estudiante, sino es fundamentalmente financiado por el Estado. De hecho, siguiendo la propuesta socialista, sale más a cuenta eximir al estudiante de las tasas de una primera matrícula que financiarle una segunda matrícula aunque pague las tasas correspondientes. Y como es propuesta desde la izquierda, a lo mejor, incluso, no la tildan de elitista por aquello de sugerir que la excelencia es rentable, si por excelencia asumimos que lo que antes se recibía por una matrícula de honor ahora baste con el aprobado. Ya digo, si por el ahorro se reducen los suspensos y, por tanto, la repetición de asignaturas, aún nos saldrá a cuenta a todos por el adelanto de la incorporación de nuestros graduados al mundo productivo.

Un punto de vista opuesto es el de Compromís que liga el precio de las tasas a la renta como ya se probó en Cataluña. Este tipo de modelos aúna la aplicación de tasas generales a la política de becas, lo que de inicio propicia la igualdad de oportunidades pero tiene el riesgo de ser ineficiente si no se acompaña de la exigencia por aprobar.

En cambio, más allá del debate por la titularidad, los partidos avanzan en la gratuidad de Infantil, que tienen mayor impacto y beneficio sociales que la gratuidad universitaria. Niños van todos al colegio, pero a la universidad van cuatro de cada diez, por lo que los seis que no van, que a la larga tendrán menos ingresos, financian los estudios a esa minoría que se gradúa.