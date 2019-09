PUIG DUERME A PIERNA SUELTA

Lo peor de todo no es que un periodista de un medio generosamente subvencionado y casi mantenido con dinero público tanto de la Generalitat catalana como de la valenciana ponga en duda la operación de la Guardia Civil contra un grupo de presuntos terroristas que estarían preparando atentados con explosivos. Lo grave es que un alto cargo del Consell se sume inmediatamente y con indisimulado entusiasmo a la campaña para blanquear y proteger a ese grupo de los CDR y tenga la osadía de hablar de «montaje policial», situándose del lado de los que tenían en el punto de mira los cuarteles de la Benemérita en lugar de hacerlo del de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo cual viene a darnos cuenta no tanto de su ideología como de su personalidad, una activista antisistema que, eso sí, no le hace ascos a un espléndido sueldo de la Administración. Coherencia y honestidad se llama esa manera de comportarse. Tampoco es que nos vayamos a extrañar de esta nueva fechoría de quien hace apenas una semana alcanzó su minuto de gloria al denunciar públicamente a través de una red social a una taberna del centro histórico porque -según su versión- una camarera argentina se había negando a atenderla al hablarle en valenciano. La prueba definitiva de un carácter intolerante, el suyo, incapaz de entender las dificultades que puede encontrar una inmigrante al tener que enfrentarse con la lengua autóctona. Aunque luego quede muy bien eso de proclamar que todos los extranjeros son bienvenidos y que es la derecha la que quiere impedirles la entrada. Entiendo, en fin, que Pedro Sánchez se haya sincerado al decir que no hubiera podido dormir tranquilo si hubiera dejado entrar en el Gobierno a Unidas Podemos, no hay más que ver el personal valenciano que procedente de Esquerra Unida vive ahora de los presupuestos de la Generalitat para certificar que el insomnio del presidente en funciones (y del resto de los españoles) hubiera estado más que justificado. Pero lo que me resulta no sólo incomprensible sino inasumible es que el mismo Ximo Puig que se las quiere dar cuando le interesa de ser el mayor defensor de la Constitución y del Estado autonómico duerma a pierna suelta con semejantes socios en su Consell y no sea para afearles la conducta ni levantar la voz. Y que no contento con ello mantenga su política de subvenciones para medios digitales catalanes que desde el minuto uno se sumaron a la teoría de la conspiración según la cual las detenciones efectuadas por la Guardia Civil no son más que un montaje para preparar la sentencia condenatoria por el 'procés', como si el Tribunal Supremo necesitara más argumentos después de lo que se vivió en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017.