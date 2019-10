El intento de secuestro a Vicente Soriano nos conmocionó aquella mañana, sin embargo, conforme averiguamos los detalles, nuestro emoción se disipó porque aquel proyecto de rapto resultó tan cochambroso como el de la película 'Fargo'. La historia ofrecía una mezcla de play-back fallero, vigorosa entrada de un capitán algo animado por el bebercio ritual de una comparsa de moros y cristianos y esa catarata de caspa que en demasiadas ocasiones desprenden los rincones oscuros de nuestro fútbol, tan poblado por buscavidas, analfabetos funcionales y oportunistas de ocasión.

Nada que ver, pues, con el actual y apasionante culebrón de los millones evaporados vía tubo de escape de la EMT. En este singular pufo, de nuevo Valencia en el mapa, las informaciones que se incorporan a las anteriores nos galvanizan y aumenta nuestra curiosidad. «Quiero saber, quiero saber, señor...», que cantaba el difunto y añorado Camilo Sesto. Un amigo mío de naturaleza pacífica y bondadosa explotó el otro día contra mi oreja. Indignado y más allá estaba, el tío. Recibí su desahogo paciente y luego le dije: «Bueno, ya sabes, Valencia, a veces, es una mezcla entre absurda y surrealista...». Puso faz de pasmo y me explicó que, el motivo de su rabia obedecía a una frustración: no haber sido él el listo que pegó el fértil palo. «¿Cómo no se me ocurrió a mí? Ah, si hubiese sabido que era fácil tangarles...». En efecto, según comentan los usuarios de los chismes informáticos, no estamos ante un saqueo fruto de una preparación sofisticada o de unas mentes diabólicas, sino ante unos granujas de medio pelo a lo Woody Allen. Nos hemos enterado un mes depués, y gracias al banco que alfojó el flus. El pavor nos empapa al comprobar la facilidad con la que se disparan los dineros públicos. Esperemos que mejoren los sistemas de seguridad...