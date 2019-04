El puerto no nos merece

El sufrimiento es consustancial a la vida. Es más, lo necesitamos, según Shopenhauer. Necesitamos una cierta cantidad de preocupación, obligación o dolor para mantenernos erguidos. Aunque haya días en que hasta los más sufridores nos preguntemos si no estaremos haciendo el canelo preocupándonos por quien no se lo merece. El puerto, por ejemplo. Hace años que sigo con inquietud las noticias relacionadas con las nuevas rutas de transporte de mercancías que se están abriendo entre el Extremo Oriente y Europa. Aunque soy consciente de que estos corredores no representan una gran amenaza para el Grao por la cantidad de género que son capaces de mover a fecha de hoy, mucho me temo que, si cuajan, le perjudicarán. Y eso me intranquiliza. Son demasiados los sacrificios económicos, urbanísticos y mediambientales que ha tenido que realizar Valencia en pro de este hermético e insaciable mastodonte como para permanecer indiferente ante una eventualidad como ésta. Por eso no puedo más que indignarme al descubrir que mientras yo me preocupo como un idiota por el futuro del puerto, la nunca suficientemente vigilada Autoridad Portuaria de Valencia (APV) continúa a lo suyo. Que no es otra cosa que agigantar el cotarro, perpetrar algún apaño y encargar alabanzas vicarias, que en esta ocasión le han correspondido a la UPV. Porque puede que no pase nada. Pero, ¿y si sí?, que dice ese otro gran filósofo que es Mota. ¿Qué haremos con tanto muelle si a la vuelta de unos años se complica el negocio y se produce una considerable disminución de los atraques? Las devastadas y herrumbrosas imágenes de la dársena de Filadelfia que aparecen en 'The Wire' están extraídas del natural. El número de puertos que, con el tiempo, perdieron su razón de ser es enorme. Y lo que hasta no hace mucho pertenecía al ámbito de la ciencia ficción está empezando a dejar de serlo. Un buque de la compañía Maersk, una vieja conocida de Valencia, con 3.600 contenedores a bordo cubrió el pasado verano el trayecto entre Vladivostok y San Petersburgo en doce días y 7.500 kilómetros menos que si hubiera dado la vuelta por Suez. La APV alegará que el mercado interior ruso le es ajeno. Y es verdad. Pero el europeo ya no le es tan extraño. Y no sólo Rusia está invertiendo en el desarrollo de esta vía. Finlandia va a construir una línea de alta velocidad para aproximar el mar de Barents al continente. Pero es que hay más. La naviera que más viajes está realizando por el Ártico es Cosco, propietaria de la terminal de contenedores de Valencia e integrante del consejo de administración de la APV. Se trata de una revolución del transporte mundial que encima no ha hecho más que empezar porque, a mayor abundamiento, China piensa destinar 32.400 millones de euros a promocionar rutas de la seda como la que une Yiwu, el bazar global, con Madrid en 17 días, sin necesidad de transbordos y con la mitad del flete subvencionada.