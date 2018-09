Quim Torra dio el martes una conferencia incendiaria titulada 'Nuestro momento' (eso suena al «mi momento» de Rosa Benito al ganar 'Supervivientes'). Que no han dado un paso atrás ni renunciado a nada (hasta Casado ha renunciado a Arriola) y, además, que no aceptará sentencias que no sean absolutorias. A Torra lo tiene invitado al Congreso Ana Pastor. En 'The New Yorker' habían invitado a Steve Bannon para debatir en público con el editor David Remmick. Ante el lío montado han tenido que desconvocarlo. Director de la ultraconservadora 'Breitbart' antes de trabajar con Trump y cercano al Frente Nacional, iba a discutir con Remmick, crítico constante de Trump y la alt-right. Ya aprenderán a no invitarlo. Y a entrevistarlo en el papel sin dar cuartos al pregonero. Aquí tenemos a la señora franquista. Y quizá a Torra en el Congreso. Pastor ha dicho que tiene las puertas abiertas. Y él que va a abrir las de las cárceles si hay condenas.