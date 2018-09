NO SE PUEDE JUGAR SIEMPRE A MERCED DEL RIVAL

Pues fueron varios cambios en la alineación. Murillo, Garay, Coquelin, Daniel Wass, Guedes y Batshuayi. Y en algo se debía notar. Mira que a mí el fútbol del Celta de Vigo me gusta, buena salida de pelota desde atrás, posesión, saber jugar en campo contrario y potencial arriba para plasmar su fútbol con goles. Pero algunas veces y, sobre todo esto último, lo del gol, puedes lograrlo o no. El resto, sin contemplaciones y con seguridad. Tuvo más la pelota y mejor, pero se enfrentó a un VCF que necesitaba asegurar la victoria haciéndose fuerte en lo mejor que tiene, el trabajo defensivo en repliegue, e intentando buscar y encontrar la diferencia en el contragolpe, que con Guedes y Rodrigo Moreno sobre el campo, siempre parece estar asegurado.

Y fueron estos mismos jugadores los protagonistas del primer gol del equipo blanquinegro. Gran control de Rodrigo, que habilita a Guedes y este deja solo al ex jugador del Chelsea Batshuayi para batir al meta celtiña, Sergio Álvarez, por bajo a su derecha. Ellos son los grandes protagonistas del desequilibrio ofensivo de los valencianistas, los que reciben en posiciones difíciles de sujetar, y encuentran la forma de superar contrarios y líneas del rival, con sus fintas, regates, cambios de ritmo y pases.

No fue un partido deslumbrante, ellos jugaban en nuestro campo, y el VCF salía en transiciones rápidas para intentar aprovechar su despliegue. Y llegó ese primer gol, que dio ventaja en el marcador a un VCF que seguía saliendo con relativo peligro, aunque el Celta dominaba el juego. No hacíamos el segundo, y alguna oportunidad se tuvo para ello, y llegó lo que parecía debía suceder. Tanto dominio y tan cerca de la meta de Neto, podía suponer encajar gol en cualquier jugada, como así fue. Y Aspas hizo el empate. Puede que hasta merecido. Un equipo como el Valencia, con su presupuesto y coste plantilla, jugando Champions y con el nivel que posee, no el que se le presupone, sino el que tiene, no puede jugar siempre a merced del rival, independientemente de cómo le guste a su entrenador plantearlo.

Y eso que el Celta dio sensación de fragilidad, pero marcar en una jugada aislada, y especular el resto del encuentro, a veces trae consigo este tipo de situaciones no demasiado favorables para los que lo practican. Y empatamos, un partido más sin ganar, y la desconfianza y la incertidumbre sigue viva en la mente de los jugadores valencianistas.

El VCF quiso, y tuvo la fe y personalidad para intentar ganar, y tuvo oportunidades para aumentar su ventaja, pero es cierto que hubo sensación de inferioridad, al menos en el juego desplegado. El entrenador rival, el turco Mohamed, manejó bien a su equipo, y los cambios le dieron resultado finalmente. Pione Sisto empezó a desequilibrar y a sembrar desconcierto en nuestra defensa. Al menos, Guedes, Coquelin y algunos más demostraron que el equipo tiene argumentos para lograr la mejora. Ojalá llegue pronto.