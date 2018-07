Ni el pudor ni la ley son para todos

No hay español que no quedase sorprendido con Kolinda Grabar-Kitarovic durante el pasado mundial de fútbol. La presidenta de Croacia, que viajó a Rusia a ver a la selección de su país, se pagó vuelo y estancia de su bolsillo y además empleó días de sus vacaciones porque entendió que no era un viaje oficial. Lo mismito que Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno fue con su esposa el viernes al festival de Benicàssim con el avión público presidencial, que para eso es presidente y tiene avión público presidencial.

No es lo peor la acción, sino la excusa: su vicepresidenta, Carmen Calvo, en lugar de reconocer el error ha justificado el viaje como «agenda cultural» y hasta Podemos, capaz de pedir ya la dimisión inmediata de Casado por sus responsabilidades sean estas las que fueren, comprende el viaje y un tal Mayoral incluso busca pretextos. Sin entrar en el combustible derrochado, ahora que nos amenazan con pagar muuuuucho más por el combustible.

Vengamos a Valencia, al mural que el alcalde ha permitido en Fernando el Católico en el que se pide la libertad a «los presxs polítics» de Alsasua. Los «presxs polítics» están condenados por la Audiencia Nacional a varios años de cárcel por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas. Si me apuran, puedo aceptar que alguien pida la libertad de unos condenados que en absoluto son presos políticos, pero el Ayuntamiento que permite ese mural es el mismo que le niega una plaza al psiquiatra valenciano López Ibor por haber vivido en la época de Franco. Libertad de expresión para unos, censura para otros.

Ninguna de estas actuaciones deberían sorprender: para qué adornarlas con migajas de pudor, si ni siquiera se esconden a la hora de incumplir la ley. Es habitual que los tribunales dicten sentencias y que desde otras instituciones se desprecien los fallos, se anuncie que no se van a aplicar y se denigre a los jueces y a quienes les obedezcan, ya sea la ley autonómica de vivienda o sea el uso de la «lengua propia» en la administración: nada se ha tardado desde las instituciones en proponer incumplir la ley y en intentar avergonzar a quien apoye las sentencias. Los únicos fallos que hay que acatar, al parecer, son los que les parezcan favorables a ellos.

Si ni las sentencias se estiman, cómo se van a considerar cuestiones éticas. A santo de qué los mortales se van a quejar de que usen para fines privados un avión público o de que permitan pintar un mural a favor de unos presos que agredieron a guardias civiles, si la ley no lo prohíbe expresamente. Otra cosa sería que lo estuviese: pues tampoco. Ni así. Algunos representantes públicos actúan como si la ley no fuera con ellos, como si sólo estuvieran obligados a acatar las normas los que van a pie o en coche y no en avión público. Ni el pudor ni la ley son para todos.