Publicidad engañosa sobre zumo de naranja Una firma industrial proclama a diario que su producto es mejor que el de exprimir fruta fresca en casa, y nadie reacciona VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 27 abril 2019, 09:59

Muchas mañanas nos desayunamos escuchando el anuncio de una firma procesadora de zumo industrial de naranja que lastima los tímpanos, especialmente sensibilizados cuando millones de kilos de esta fruta se estropean en los campos o se venden a precios irrisorios, en medio de una pasividad general, empezando por la de los propios agricultores, que parece que se han quedado estupefactos ante la enormidad de la crisis sobrevenida.

El mensaje publicitario es más o menos como sigue: «¿Sabía usted que las naranjas pierden propiedades tras ser cogidas del árbol? Nosotros las exprimimos nada más cogerlas de los árboles de la propia explotación que rodean nuestra factoría, con las más modernas y mejores instalaciones para que el zumo no pierda condiciones. ¿Cuánto tiempo están cogidas las naranjas que usted exprime?»

La conclusión que se desliza hacia el ciudadano-consumidor es facilona: no pierda el tiempo en comprar naranjas y exprimirlas en su casa, porque además no es lo más adecuado para usted y los suyos; en contra de lo que habrá escuchado muchas veces, el zumo recién hecho en casa no es el mejor, por la sencilla razón de que las naranjas van perdiendo propiedades conforme pasan los días, tras ser recolectadas, y nosotros, en cambio, las exprimimos enseguida, nada más cogerlas de nuestra finca, y en el proceso industrial conservamos perfectamente las propiedades más saludables de la fruta, para que la puedan disfrutar en su plenitud.

Desde luego la estrategia está bien trabada, el planteamiento es inteligente desde el punto de vista empresarial y los creativos publicitarios han sabido concentrar en pocas frases un contenido con fuerza que busca, indudablemente, ganar ventajas en el mercado para quien patrocina el anuncio. Hasta ahí, ¡chapeau! Solo que el mensaje es engañoso.

Sabemos de sobra que no hay nada como lo fresco; lo industrial puede puede estar bien, incluso muy bien, y ser necesario, pero nunca estará mejor que lo fresco. Y en cuanto al zumo de naranja, es más que evidente que el que pierde propiedades es el procesado. El que exprime uno también si lo deja para después, pero no el que se exprime y se bebe enseguida. Y eso sin entrar en que la materia prima de la industria procesadora no va a ser la de primerísima, por supuesto. Las longanizas o las hamburguesas no se inventaron para hacerlas con solomillo, sino para transformar y aprovechar lo que no tiene sólida presentación por sí mismo. No nos dejemos engañar.

Y los agricultores tampoco, que no se dejen engañar, porque la lógica intención industrial es: no coman naranjas ni las expriman directamente, compren nuestro zumo y nosotros ya no encargamos de comprarles las naranjas a los productores... lógicamente no a precio de solomillo. Y los citricultores, arruinados y sin enterarse para contraatacar a renglón seguido y en su interés. Tanta crisis y tanta queja, pero nadie reacciona. Ni mu.