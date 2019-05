El PSOE y sus nuevos votantes

El PSOE se ha encontrado, después de las últimas elecciones, en una situación inimaginable hace unos meses. Si rebobinamos apenas un año observaríamos un partido con una representación exigua en el Congreso y con un líder que no era tomado en serio ni dentro ni fuera de la formación. El pasado domingo ese jefe cuestionado convertía a los suyos en la fuerza más votada y con una diferencia muy amplia respecto al resto de opciones políticas, lo que lo colocaba en una postura privilegiada.

Ahora bien, el PSOE se halla ante una tesitura curiosa y es que tiene tras su triunfo a un electorado exigente que llega dispuesto a marcarle un camino. Ya la misma noche de la victoria Sánchez se topó, cuando salió de la sede de Ferraz a darse un baño de multitudes, con una primera consigna clara: con Rivera no. Los allí presentes leyeron la cartilla al hombre al que habían hecho presidente unas horas antes, como si no se fiasen de él. Y es que esta es una sensación generalizada entre muchos socialistas, o mejor dicho, entre nuevos socialistas, porque existe una brecha bastante grande entre aquellos que votaban al partido en los años 80 y los que lo hacen ahora. A los primeros los representan figuras como Alfonso Guerra (que no ha tardado en pedir una alianza con Ciudadanos), mientras que los segundos han tomado a Sánchez como referente y lo quieren moldear a su gusto. A esos más que el secretario general les gusta lo que simboliza, una ruptura con lo anterior, con lo establecido, con los grandes barones a los que cuesta distinguir su ideología.

Muchos votantes actuales del PSOE son más de izquierdas que el propio PSOE. Se sienten representados con aquello del 'no es no', con los pactos con Podemos, con las aproximaciones a los nacionalistas para buscar soluciones en Cataluña. Y, sin embargo, no se muestran a gusto con su postura con los bancos o con la política exterior, por citar dos ejemplos. Y posiblemente alguna decisión venidera al respecto de estos últimos temas sea lo que les lleve a una desilusión en un futuro y a dejar de votarles. De hecho, no han pasado ni cuatro días desde que se celebraron los comicios y ya se preocupan por si les sale rana.

Esa posición ambigua de dejarse querer por todos y de no querer a ninguno inquieta a más de uno, por si al final se acuesta con quien no debe. Sánchez no eligió su historia. Se la ha ido construyendo sobre la marcha en base a unas circunstancias extraordinarias (una revuelta de los suyos, una moción de censura que surgió de la nada, unas elecciones anticipadas). Ha sorteado tormentas con tino, algo de suerte y ayuda extra. Y los que le han brindado ese apoyo ya le lanzan mensajes sobre cómo ha de ser el PSOE que desean. Y para que esto se cumpla le tocará enfrentarse al partido por dentro, a lo que queda de él anclado a tiempos pretéritos, a una forma de ser de izquierdas que poco tiene que ver con la de ahora.