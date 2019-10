EL PSOE (DE NUEVO) SE PONE DE PERFIL

Que Grezzi le suba el sueldo al gerente de la EMT en pleno escándalo por el fraude de 4 millones de euros sin que la dirección política de la compañía haya asumido su responsabilidad no me sorprende lo más mínimo. En su mundo simple y lineal sólo hay buenos y malos, ellos y todos los demás, él y sus amigos, y en ese grupo de los que hagan lo que hagan siempre tienen razón, no cabe el error ni es necesaria la autocrítica, ni siquiera cuando desaparece de la cuenta corriente un dinero que es de todos los valencianos. Así que subida de sueldo, ¿por qué no? El que faça falta i siga de menester. Como tampoco me llama la atención que Ribó salga a defenderlo y lo encuentre todo muy normal, tanto que ni siquiera cree necesaria una comisión de investigación en el Ayuntamiento porque él -juez y parte- ya ha dictaminado que aquí no ha habido corrupción política. En esta columna ya hemos alertado en diversas ocasiones de que Ribó-Grezzi es una especie de sociedad de garantías recíprocas, que el concejal de Movilidad no va por libre sino que ejecuta las órdenes de su jefe y que encima le hace el trabajo sucio, se lleva todas las críticas y permite que el alcalde se vaya a casa (al mediodía) impoluto y casi sin despeinarse. Pero que el PSPV consienta la fechoría sí que resulta no sólo llamativo sino, sobre todo, desalentador. Porque aún siendo cierto que en la primera etapa del matrimonio de conveniencia con Compromís ya se tragaron algún que otro sapo, cabía un resquicio a la esperanza de que en estos segundos cuatro años los socialistas tiraran de dignidad y se negaran a aceptar carros, carretas y descaros tan bochornosos, chulescos y desafiantes como el de aprobar en un consejo de administración un incremento salarial a un directivo cuya gestión está ahora mismo (siendo generosos) en entredicho. Y no porque nadie sospeche que ha tenido participación en el delito, que no es eso, sino porque no funcionó ninguno de los mecanismos de control que en una empresa de las características de la EMT son habituales, empezando por el más elemental, el del empleado que sale de su despacho y se va al del inmediato superior para preguntarle si esa transferencia a una cuenta en Hong Kong que está a punto de enviar es auténtica o un monumental intento de engaño. Pero si encima observas que en Cataluña los socialistas de Iceta son incapaces de apoyar la moción de censura contra el independentista, radical e incendario Quim Torra con tal de que nadie les acuse de ponerse al lado de Ciudadanos llegas a la inevitable conclusión de que debe de ser una seña de identidad del PSOE, que ha hecho de la ambigüedad y la doble vara de medir su mejor herramienta para ganar elecciones. O eso al menos dicen las encuestas que va a pasar.