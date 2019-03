La pseudoortografía Arsénico por diversión La etiqueta molona para Twitter, se convierte en un ataque contra una de las normas básicas de la ortografía española MARÍA JOSÉ POU Viernes, 1 marzo 2019, 08:11

El ministerio de Sanidad anda últimamente preocupado por el efecto de pseudociencias y pseudoterapias. Es lógica la inquietud cuando algunos prometen curar el autismo con lejía o el cáncer con aceite de oliva. Yo misma ya no sé si embadurnar los michelines con cúrcuma para que encojan, bañarme en kombucha para recuperar la piel de bebé que un día tuve o tomar quinoa con kale para incorporarme en breve a los Ángeles de Victoria's Secret. De momento, mis intentos por emular a Beyoncé a base de natillas ofrecidas a la Pacha Mama cuando atardece para que el azúcar me proteja de la gula nefanda, no parecen funcionar y no termino de entender por qué. Lo que está claro es que el gobierno se ha propuesto combatir a los charlatanes que confunden alimentos que ayudan a prevenir algunas enfermedades, como el aceite de oliva, con tratamientos médicos que las combaten. Y lo que es más importante, aprovechados que abusan de la desesperación ajena, con profesionales que, aun con todos sus errores, buscan la mejoría del paciente y procuran incrementar la salud de sus congéneres. Eso incluye a aquellos que usan técnicas milenarias sin mal alguno ni beneficio engañoso para su bolsillo; haberlos, haylos y no deberían ser demonizados por culpa de los vendedores de crecepelo sacados de una spaghetti western.

Sin embargo, la campaña gubernamental no parece que sea la más acertada. Al menos, en el formato presentado ayer. El eslogan elegido, jugando con las etiquetas de las redes sociales, es «#coNprueba». La idea es que los ciudadanos nos cercioremos de la validez del tratamiento al que nos sometemos, gracias a los controles institucionales y profesionales. El resumen evoca la necesidad de aceptar solo aquello que venga avalado con pruebas científicas que demuestren su eficacia. «Con pruebas», es el sentido. El problema es que la unión de las palabras «con» y «prueba» ya existe y es «comprueba», precisamente con ese significado, esto es, probar completamente. La incomodidad nace después, en el momento de «comprobar» que la gracia de la «n» para diferenciar las dos palabras de origen en la etiqueta molona para Twitter, se convierte en un ataque contra una de las normas básicas de la ortografía española que escribe «m» delante de 'p' y 'b'. No es que el ministerio de Sanidad y mucho menos el de Universidades no sepan escribir, sino que su propuesta sigue la estela de otras campañas que escriben 'z' donde debe poner 'c', o 'h' donde no debería haberla solo porque las marcas correspondientes empiezan por 'z' o por 'h'. Es verdad que nos obligan a fijarnos al notar algo extraño en el anuncio. El problema es que solo quienes saben ortografía pillan el guiño. El resto no entiende el fondo y, lo que es peor, se acostumbra a ver la palabra mal escrita. En un entorno de poca lectura, que es el mejor camino para saber escribir, algunos combaten la pseudociencia con pseudortografía.