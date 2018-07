Prou, valencians. Els incivilisats de Arran han reaparegut en Valéncia. Els jóvens destrellatats independentistes radicals que somien en la república dels països catalans i la fractura d'Espanya, han tornat a ser protagonistes en la nostra ciutat d'un acte salvage i intolerable. L'objectiu ha segut els autobusos turístics. Eixos autobusos que mostren, als que nos visiten, la ciutat de Valéncia i una part de la nostra història com a poble diferent i que odien aquells que volen fer-nos desaparéixer per a convertir-nos en un apèndix del comtat català. Volen sembrar la por en els que nos visiten, en actes vandàlics i terroristes, que si hui han segut en pots de fum, demà podem llamentar que siguen de metralla. Res els importa, ni les vides humanes, ni la convivència pacífica entre tots, perque lo que perseguixen és la destrucció de la nostra societat per a impondre el seu caos paranoic. Despleguen la seua pancarta afirmant que no volen turistes en els «països catalans», preferint la pèrdua de llocs de treball i els beneficis que nos reporten els millons de turistes que nos visiten. I a pesar de tot, esta gent i els seus acòlits comunistes i populistes continuen falsejant la nostra pròpia història i cultura. Ya ho dien els seus mestres, els vells anarquistes: trenquem l'estat capitaliste per mig del terror i sobre les seues ruïnes edificarem la nostra societat de la llibertat absoluta. Oblidant-se que la seua llibertat acaba quan comença la dels demés.

Vullc tancar estes llínees manifestant el meu recolzament a la jove valenciana que fon colpejada en Barcheta per un dels goriles que acompanyaren al diputat Tardà. El pecat d'esta jove fon defendre en veu alta i clara que som valencians i mai serem catalans. ¿Fins a quan haurem d'aguntar estos atacs? ¡Per molt que falsegeu l'història, el Regne de Valéncia mai serà comtat català!