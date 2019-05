Nada hay más importante hoy que el análisis y las perspectivas que quedan abiertas o no tras el partido de anoche en Londres pero, como no soy futurólogo y, teniendo que entregar este artículo antes de disputarse el partido, he girado la mirada hacia otro de los acontecimientos que ocupan el día a día del valencianismo. Me refiero al 'invento' de la nueva Supercopa ideado por la RFEF. El VCF se está mostrando especialmente beligerante con los cambios implementados por la Federación y razón no le falta: por una parte la maniobra orquestada por Rubiales para que entre -sí o sí- el Real Madrid con independencia de sus merecimientos deportivos y por la otra, el hecho de que estos cambios se produzcan en un momento inoportuno, puesto que no fueron anunciados ni aprobados antes de comenzar la presente campaña, creo que facultan al Valencia para elevar el tono de la protesta y llevar el asunto hasta el final. Quizá todavía más grave que todo ello sea la rocambolesca pretensión de la Federación en lo referente al reparto del dinero que generará la Supercopa y que, según diversas informaciones, revelaría una vez más un inmenso agravio comparativo para todo aquel club que se presente en la nueva competición y no se llame R eal Madrid o FC Barcelona. De acabar confirmándose, hay que poner el grito en el cielo y negarse a tal atropello. Pero tampoco deberíamos perder de vista otro de los condicionantes de esta disputa. Que se cambien las normas de la competición con la temporada en marcha suena 'raro' pero igual de extraño fue que el VAR no actuase al principio de esta edición de la Champions y se pusiera en marcha justo cuando el Valencia ya había sido perjudicado y eliminado. Sin embargo, siendo un gigantesco agravio, no hubo protesta ante la UEFA. También llama la atención que esa protesta, absolutamente justificada, contra el presunto reparto económico que pretende la RFEF no se produzca también ante la LFP cuando año tras año construye un reparto de los derechos televisivos alejado del más mínimo atisbo de justicia. Tampoco ahí el VCF protesta sino que aprovecha la más mínima oportunidad para elogiar la gestión de Javier Tebas. Y esta forma tan dispar de actuar es la que nos aporta un ingrediente que parece fundamental para entender este lío. Aplaudiendo que el Valencia CF sea contundente para defender sus derechos ante un posible atropello de la Federación, también sería lógico reclamar la misma energía cuando el atropello viene desde la Liga y este brilla por su ausencia. Da la sensación de que el VCF, y en este caso Mateo Alemany lleva la voz cantante, se ha militarizado adoptando una posición muy radical en la guerra que mantienen entre Tebas y Rubiales. Quiero pensar en que dicho posicionamiento solo tiene que ver con la defensa del club y no con el pago de favores al presidente de la liga por apadrinar la contratación del propio Alemany con el VCF. La institución debe estar siempre por encima de todo y de todos.