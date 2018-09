A propósito de la memoria histórica del PSOE

No hace falta recurrir a institutos de opinión para constatar que la mayoría de los humanos adultos, a medida que pasa el tiempo, recuerdan vagamente a sus abuelos. Un altísimo porcentaje de personas no serán capaces de recordar los apellidos completos de sus bisabuelos, a quienes, a lo sumo, conocerán por fotografía, si poseen alguna.

El seis por ciento de los españoles vivos nació antes de que finalizara la guerra civil en 1939, el porcentaje desciende al 1% si se contabilizan los que vivieron la contienda con uso de razón. El 38% nació después de la muerte de Franco. En teoría, un poco más de la mitad de la población actual sufrió los rigores del franquismo, hasta el 20 de noviembre de 1975.

Ante esto, a gran parte de los ciudadanos les sorprende el celo que muestran algunos españoles en recobrar los restos de personas muertas durante nuestra guerra civil. Forman asociaciones, exigen medios económicos, materiales y legales para sus fines y formulan declaraciones de profundo alivio, cada vez que se recuperan de la tierra unos restos que, presumiblemente, pertenecen a sus deudos. Aprovechan los hallazgos para reivindicar su memoria, presentándolos como víctimas de un solo bando, sin tener en cuenta que también hubo otro que sufrió semejantes tropelías, y en el que, igualmente aparecían muertos en las cunetas o en las tapias de los cementerios, yaciendo después en fosas comunes ignoradas.

Estas actitudes asombran vivamente cuando se compara con las habidas durante la Transición española. Actores protagonistas relevantes durante la guerra, y los primeros tiempos sombríos de la dictadura, diputados de unas Cortes democráticas, promulgaron la amnistía global y sin condiciones. Reconocieron los derechos civiles, legales y económicos a los funcionarios represaliados y a los miembros del ejército o de la policía republicana. Todo ello con la anuencia y beneplácito de una población, que sí tenía fresca la memoria de un periodo tan largo y aciago. En un tiempo record se articuló una nueva sociedad, sin revolución por medio. Este admirable proceso llevó a que en las facultades de ciencias políticas, de los principales países del mundo, se estudiara la Transición política española como un paradigma único de paso de una dictadura a una democracia, de modo incruento y mediante consenso entre todas las fuerzas sociales, prácticamente sin excepción. Nuestra Transición sirvió de ejemplo, a numerosos países americanos, para sacudirse regímenes autoritarios de la misma manera que hicimos nosotros.

A propósito de la memoria histórica, algunos partidos de nuevo cuño y ante la ambigüedad del PSOE, pretenden revisar el periodo más largo de estabilidad política, económica y social, habido en España en muchos siglos. Para ellos, de facto, la guerra civil y sus secuelas continúan vigentes. Para éstos la memoria es la suya. No les importa ni la de sus afines. Al parecer no conocen, o lo ignoran voluntariamente, el último discurso que Azaña, como presidente de la república, pronunció el 18 de julio de 1938 en el Ayuntamiento de Barcelona: «La guerra civil está agotada en sus móviles porque ha dado exactamente todo lo contrario de lo que se proponían sacar de ella, y ya a nadie le puede caber duda de que la guerra actual no es una guerra contra el Gobierno, ni una guerra contra los gobiernos republicanos, ni siquiera una guerra contra un sistema político: es una guerra contra la nación española entera, incluso contra los propios fascistas, en cuanto españoles, porque será la nación entera quien la sufra en su cuerpo y en su alma. (...) ...es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que les hierva la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres que han caído magníficamente por una ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, piedad, perdón».

Esta memoria histórica no la toma en consideración el PSOE. A él le interesa aventar fantasmas, exhumar esqueletos, trasladar momias y legalizar con urgencia la eutanasia.

Ante semejante panorama viene a la memoria lo que sostenía Mary Wollstonecraft, en 1794, a propósito de la revolución francesa: los componentes del progreso son la razón y el buen sentido. Cuando los dirigentes solo se mueven por el afán de poder, acaba triunfando la muerte, no la libertad.

En esas estamos. Nada nuevo bajo el sol.