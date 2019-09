Prometer para incumplir Puig aseguró a los citricultores unas ayudas que sus conselleras de Agricultura se han negado a dar, hasta ahora VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 14 septiembre 2019, 09:32

El presidente de la Generalitat se comprometió con el sector citrícola a conceder unas ayudas, las llamadas 'de mínimis', y del asunto no se ha vuelto a decir nada. Los afectados por la crisis naranjera siguen aguardando que se cumpla algo de lo que se anunció desde la más alta instancia del Gobierno valenciano, donde reina el silencio al respecto, como si el señor Puig se hubiera olvidado de lo que prometió.

La anterior consellera de Agricultura, Elena Cebrián, se negó a firmar la Orden que iba a regular la concesión de dichas ayudas. De lo anunciado en un principio se bajó a 8 millones de euros, pero ni esos se han puesto en línea de repartir para mitigar en parte el enorme descalabro de la peor campaña citrícola que se recuerda.

Al parecer, la excusa técnica que puso la ex consellera para no firmar fue que no había una partida presupuestaria concreta para ello, por lo que podía considerarse una irregularidad. La razón política -más plausible- de tal negativa estaría en que, al tratarse de partidos distintos -Puig, del PSPV; Cebrián, de Compromís-, un asunto como éste podía venir bien para erosionar al contrincante en víspera electoral. Las ayudas las había prometido Ximo Puig; si desde la conselleria se dilataba la cuestión, las quejas irían contra Presidencia.

Dice el refrán que «entre todas la mataron y ella sola se murió». Desde instancias profesionales de la política se tiende a pensar que a nivel de calle, o de campo, se estará analizando en cada momento si será más responsable o culpable éste que aquél o al revés, cuando lo cierto es que queda el resumen final: que de lo prometido, nada de nada, y que la causa última es la desidia colectiva, de unos y otros.

¿En qué han quedado todas aquellas reuniones con el Gobierno Central y el Autonómico en busca de salidas, proyectos y apoyos? En nada. ¿Para qué tanto esfuerzo en difundir proclamas, promesas, ayudas...? Las palabras se las lleva el viento; los titulares de prensa caducan a los pocos días; donde dije Diego...

¿Y ya está? No. Queda la duda que crece y se acerca peligrosamente al rango de certidumbre. Peligrosamente para quienes están al frente de la Administración Valenciana, porque van perdiendo la confianza y la credibilidad entre la gente, y peligrosamente para los administrados porque nos gustaría tener motivos para confiar, sabiendo que si se dice tal, es tal.

Si el presidente de la Generalitat tiene una consellera que se niega a firmar lo que le ordena y a continuación no pasa nada, es que tenemos un grave problema que no puede resolver. Nos queda la sensación de un deterioro del poder político, de la capacidad de decisión. Si además no se explica a los afectados qué ha pasado, por qué se retrasa lo prometido y se deja pasar el tiempo, se nombra nueva consellera en el nuevo Consell de coalición tripartita, y tampoco se dice ni se resuelve nada, el problema de credibilidad se agranda.