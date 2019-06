Promesas que no valen nada' es una canción de Los Piratas, un grupo hoy desaparecido pero al que conservo cierto cariño porque me ha acompañado durante mi adolescencia y segunda juventud. El título me inspira para traer a colación una de las grandes mentiras de los últimos años, oxigenada convenientemente por el Botánico y con cierto recorrido mediático. Insistió en ella Ximo Puig el pasado viernes, durante una de sus réplicas en Les Corts, quizá de manera deliberada. Todos sabemos -si alguien se sorprende todavía de aquel anuncio arrastra un grave problema- que Camps dijo que la Fórmula 1 no iba a costar un euro a los valencianos. Y claro que terminó costando, como resultaba ciertamente previsible. Se me antoja difícil traer un evento de semejante nivel y que algo no salga de la hucha común. Nuestros dirigentes serían unos fenómenos y la empresa privada -esa que alerta que no crea empleo- se los rifarían como los apóstoles de una nueva era. Ahora bien, que el expresidente faltara a su promesa no le convierte en un delincuente por mucho que el Botánico insista en que nos gastamos 98 millones, cifra, por otra parte, que admite matices. Ya lo dijo el fiscal Anticorrupción en uno de sus últimos escritos, se trata de una decisión política por más vueltas que le queramos dar al asunto. El castigo, por tanto, no debe ser penal sino electoral, sostiene la fiscalía. Un PP que, entre esto y otros asuntos de corrupción, parece estar pagando las veleidades de sus dirigentes. Pero claro, si las promesas incumplidas con coste a las arcas públicas debe dirimirse en los juzgados, pues que se prepare medio Consell. Porque aquí, todos, desde PSPV a Compromís, pueden entonar la canción con idéntico sentido de culpabilidad: «Promesas que se perderán en estas cuatro paredes, como lágrimas en la lluvia se irán».