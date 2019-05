Promesas por cuenta de terceros

Digan lo que digan las encuestas, las próximas elecciones municipales serán reñidas. En lo programático, por lo menos, lo están siendo ya más que nunca. Jamás se había visto una agresividad comercial como la que están desplegando los distintos contendientes en esta campaña. Lo de prometer tender puentes incluso donde no hay ríos, que tanta gracia le hacía a Nikita Kruschev, un secretario general del PCUS que hablaba de los políticos como si él no lo fuera, extremo en el que coincidía con Franco, ha pasado a la historia. Un puente es el castillo en el aire más tangible que prometen construir nuestras autoridades hoy en día. Lo usual ahora es comprometerse a erigirlos y al mismo tiempo desentenderse de lo que comporte su construcción. Joan Ribó, por ejemplo, ha declarado que si resulta reelegido constituirá una empresa eléctrica municipal. Se desconoce con exactitud si para hacerle la cusqui a Iberdrola desandando el camino andado por el Estado en Endesa, Enher, Gesa, etc. -la especialidad de la casa nacionalista en el orden empresarial. Vid. Intu, El Corte Inglés, etc.-, o para no ser menos que el marqués de Campo fundando con dinero público una nueva Sociedad Valenciana de Alumbrado. Una machada que ridiculizaría a la protagonizada por Sandra Gómez, si no fuera por lo que supone el hecho de que una de las candidatas a la alcaldía de Valencia dé por descontado que la Consejería de Educación hará lo que ella diga. Un abuso de confianza que todavía no ha desencadenado un conflicto institucional porque aunque parezca que existe un contraste de pareceres y una fiscalización mutua es mentira. El debate político es un diálogo de sordos. Nadie oye a nadie. Ni mucho menos lee detenidamente las circulares que se cruzan. Lo cual no significa que no lo vaya a haber porque, como digo, el desliz en el que incurrió Sandra Gómez en esta ocasión es de los que hacen época. Esta vez no humilló a los parados obligándoles a solicitar empleo desde un teléfono rojo instalado en lo alto de un llamativo cadalso ubicado para más inri en la esquina más transitada de la ciudad. Una secuela de "Danzad, danzad, malditos" que define mejor que un currículum la personalidad de quien el otro día declaraba en cambio que hará cuanto pueda para que "perros y gatos (abandonados) tengan una segunda oportunidad." Simplemente se comprometió a crear 16 "escoletes" para niños de cero a tres años, dando por supuesto, con el mayor desparpajo del mundo, que de su posterior gestión y mantenimiento se ocupará un tercero, la Consejería de Educación, cuya opinión al respecto no había recabado. Un compromiso por cuenta de la Generalidad que, caso de no ser desmentido, facultará los demás alcaldables de los 542 municipios valencianos a realizar la misma oferta. Y puede que aunque los presupuestos que elabora Vicent Soler son elásticos, tanto en los hipotéticos ingresos como en los no menos imaginarios gastos, no haya para todos.