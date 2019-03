Hubo un tiempo, según cuentan, en el que dar la palabra y certificar el pacto mediante severo apretón de manos ofrecía garantías de fe notarial. No conocí esa época y vine al mundo cuando el ladino estrépito musical de las campañas electorales alegraba los corazones inocentes que se tragaban cantidades industriales de promesas. Luego nos empitonó el famoso desencanto, pero esa es otra historia.

Desconfío de las promesas amorosas porque una mañana resulta que no hay papel higiénico en el cuarto de baño y la pareja se divorcia por culpa de esa momentánea carestía que actúa de gota que colma el vaso. No me creo las promesas laborales porque son el azúcar que somete al caballo y además luego irrumpe un sobrino del jefe que te birla el ascenso. Pero de entre todas las promesas las de los políticos en trance de renovar sus votos y su poltrona resultan las más peligrosas por lisonjeras y tramposas. A los estudiantes universitarios que aprueben las asignaturas el presidente Puig les promete la barra libre de la matrícula. ¿Basta con sólo aprobar por lo pelos? No se me antoja esto un gran mérito, sino la mínima exigencia que se le debería reclamar a ese estudiante. Otra cosa vendría si esa gratuidad se aplica al que consiga todo sobresalientes o, venga, de acuerdo, que corren vientos blandos, notables. Cuando yo perdía el tiempo en la facultad sólo la matrícula de honor te impedía el pago de la tasa, y no me parecía descabellada esa frontera. Sólo la excelencia, que es el supremo premio al esfuerzo y al talento, permitiría escamotear la pasta. Por otra parte, conmueve observar la facilidad con la que se aplica el «gratis» a modo de anzuelo golosinero. El tránsito del estudiante por las aulas nunca es gratis, lo pagamos entre todos. Como la sanidad y resto de asuntos. A ver si por fin nos mentalizamos.