Prohibido llevarse bien

Los problemas reales solo les interesan a los ciudadanos reales y como esos son complicados de resolver los políticos prefieren en campaña inventarse otros asuntos de los que hablar, que den buenos titulares y generen polémica. Los temas varían dependiendo de la temporada y no suelen responder a criterios lógicos. El último caso fue el de las elecciones autonómicas andaluzas cuando todos los mítines versaban sobre lo que el Gobierno central debía hacer o no con Cataluña. No digo yo que a los andaluces no les interese el conflicto catalán pero a priori se presupone que su atención tendría que estar más volcada en lo que fuesen a hacer los responsables políticos con su sanidad, su educación o sus infraestructuras.

Cataluña, por supuesto, va a monopolizar la convocatoria a las generales -aquí está más justificado-. Y también lo hará Venezuela. Y si me apuras el Brexit inglés. Si por Pedro Sánchez fuese se debatiría sobre qué tipo de colchón es mejor, de muelles, de látex, viscolástico o de espuma, pero mucho me temo que sus competidores no entrarán al trapo. O quizá sí, nuestros representantes públicos no dejan de sorprenderme. Por el momento, sin embargo, el tema estrella de los cabezas de lista está siendo con quien no pactará cada cual para acceder al Gobierno. Y esto es terrible. Porque lo que se está vendiendo es la idea de que no hay posibilidad de entendimiento entre grupos con ideologías diferentes. Esta es la imagen que se traslada a la ciudadanía, que tiende a la imitación y a la justificación de sus odios. Esto divide y de ninguna manera ayuda a la convivencia, que es lo que deberían estar promoviendo nuestros políticos. Pero definitivamente ellos se deben de sentir más cómodos en la gresca que en la calma. Ciudadanos asegura que no hablará para entenderse ni con PSOE ni con Podemos. Casado no tiene nada que negociar con los independentistas, Sánchez e Iglesias. Y estos dos últimos de momento a los únicos que vetan son a los de VOX.

No soy un iluso y ninguno de estos rechazos me ha sorprendido. A estas alturas de la película uno ya se hace idea de quiénes se llevan mejor y qué programas concuerdan con otros, pero lo mínimo que se les puede pedir a nuestros políticos es un pequeño esfuerzo para llegar a arreglos o gestos simbólicos que nos hagan creer que personas con modos de vida distintos, con planteamientos dispares, y con opiniones diferentes pueden tratarse, soportarse y compartir su día a día.

Al fin y al cabo es lo que la mayoría hacemos en nuestros lugares de trabajo, en las comunidades de vecinos y en otros grupos a los que estamos obligados a pertenecer. Lo de conmigo o contra mí es el peor mensaje para proyectar a los votantes. Y que eso otorgue votos da cuenta del clima hostil en el que nos hemos acostumbrado a vivir.