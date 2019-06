El profeta Fuset El Corpus es la gran fiesta de la ciudad desde hace siglos. Y es religiosa porque hace siglos las fiestas o eran religiosas o no eran Mª JOSÉ POU AMÉRIGO Lunes, 24 junio 2019, 08:33

Los turistas lo vieron trajinar con uno de los carteles que explican al visitante en tres idiomas qué son las Rocas, pero no podían imaginar que era el concejal de Cultura Festiva. Era el viernes por la noche, cuando las Rocas del Corpus son llevadas a la Plaza para su exposición, y los turistas se arremolinaban alrededor de todas esas imágenes espectaculares haciendo fotos y especulando sobre su significado. Muchos querían fotografiar a los dragones, como si fuera el escenario de Juego de Tronos. En realidad se referían al bestiario que espera la llegada de las Rocas junto a la fuente. Y, entre los operarios, andaba, como uno más, el concejal Fuset que ayer salió también en la procesión vestido de profeta. No es la primera vez que lo hace ni el único de la Corporación. También otros como Galiana han salido en ocasiones vestidos de cirialots.

Con el Corpus, se produce ese difícil equilibrio que mantienen los miembros de Compromís en el ayuntamiento entre el rechazo a la fiesta religiosa y la exaltación de la fiesta local. Es lo que explica que un alcalde como Ribó se niegue a presidir la celebración pero la exalte como «festa grossa» de Valencia, mientras los concejales de su mismo partido participan en ella, encantados, vestidos de personajes de carácter religioso. Personalmente, me quedo con la implicación del «profeta» Fuset.

El Corpus es la gran fiesta en la ciudad desde hace siglos. Y es religiosa, porque hace siglos las fiestas o eran religiosas o no eran. Es el problema con el que se encuentran quienes se vinculan al territorio, a la tradición y a las raíces culturales de un pueblo de forma especialmente emocional: que cuando se trata de un pueblo nacido de la unión frente al moro, dicho sea con todo respeto, los símbolos de unidad son, inevitablemente, cristianos. El Reino de Valencia fue un reino cristiano. Es cierto, como dice Ribó para justificar su ausencia en la fiesta, que hoy el Cap i Casal ya no está formado por miembros de una sola fe ni se impone ésta por la fuerza a nadie, a Dios gracias, pero dudo de que los valencianos atribuyan unas creencias al concejal de Fiestas por vestirse de Profeta del Altísimo o por poner un cartel junto a la Roca del Santo Cáliz. Lo hace porque valora la fiesta, la potencia, la vive y la considera una manifestación de la Historia de la Ciudad. Incluso confiesa que le emociona, como me ocurre a mí, ver las Rocas llegando a la Plaza de la Virgen. Así lo viven muchos ciudadanos que se acercan a la procesión sin pretensión alguna de santiguarse cuando pasa la Custodia. La respetan pero acuden a ver los gigantes y cabezudos, las águilas, els cirialots, Josué parando el sol o la reina de Saba junto al rey Salomón. Es un pedazo de historia viva, patrimonio cultural de primer orden que nos une a decenas de generaciones anteriores a la nuestra. Nos habla de la Valencia que fue y explica la que es. Con fe o sin ella.