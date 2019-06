Nos convidó a la cena sin pestañear en el restaurante más caro de la ciudad. Como detalle les cuento que el chupito de Johnny Walker etiqueta azul, apenas unas lágrimas de selecta agua de fuego, costaba 2.000 pesetas (todavía corrían los tiempos de la peseta) y yo me pimplé dos. Bueno, dos o tres, no lo recuerdo con exactitud. Finalizada la tertulia, le acompañamos hasta la puerta de su hotel, qué menos.

Y ahí plantados, durante el trance de las despedidas, al señor multimillonario, pues lo era y de los de verdad, se le iluminó el rostro de repente mientras mantenía baja la mirada. «¡Hombre, una moneda!», exclamó. Se acuclilló presto pese a su edad, rascó el asfalto con su uña y agarró la presunta moneda. Cuando se incorporó la decepción se dibujaba sobre su faz. No se trataba de una moneda, sino de la chapa chafada de un refresco. «Qué pena...», susurró antes de acercarse a la papelera más próxima para arrojar esa escoria metálica. Concluí tras aquel episodio que los genuinamente multipelas son capaces de invitar recio, puesto que les encanta el buen yantar, pero que el despilfarro tonto no les acompaña. Esa, supongo, es una de las diferencias fundamentales entre el nuevo rico y el ricachón auténtico. Los firmes propósitos de austeridad que sacudieron el espinazo de los partidos políticos cuando la crisis se disuelven como los recuerdos de un amnésico profesional. El nuevo Consell multiplicará los cargos y los asesores porque hay que repartir, contentar, alimentar, alegrar, proveer, y ningún socio quiere perder su cuota de mamandurria. ¿Acaso llegan días de abundancia? No lo parece, desde luego, por eso extraña esta prodigalidad tan de nuevo rico de la política en mitad de las corrientes plagadas de incertidumbres. ¿Qué hay de lo mío? Tranquilos, tendrán lo suyo. A nuestra costa, claro.