La processó de Sant Jordi

El passat 23 d'abril, dia de Sant Jordi, tingué lloc un acte singular: la celebració, per primera volta des de 1707, de la tradicional processó que es celebrava anualment eixe dia en la Valéncia foral. Una processó recuperada gràcies a una iniciativa conjunta del Colege de l'Art Major de la Seda, la Confraria de Sant Jeroni i el Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma, aprofitant la confecció, per la primera de les entitats, d'una espectacular Senyera, facsímil de l'original i elaborada en tècniques tradicionals, que es procedí a beneir en la Sèu.

Tant la processó del 23 d'abril com la que, en idèntic recorregut i cerimonial, tenia lloc el 9 d'octubre, dia de Sant Donís, foren suprimides com a resultat de la Batalla d'Almansa i la posterior abolició dels Furs a través del 'Decret de Nova Planta'. De fet, no es salvà ni la Real Senyera, la mateixa que hui custodiem en una urna en la Casa de la Ciutat i que havia segut teixida en 1596: les noves autoritats manaren desmontar-la i ocultar-la en un arcó tancat en tres claus. Recuperada la processó de Sant Donís en els anys vint del sigle passat a instàncies de la societat Lo Rat Penat, la de Sant Jordi continuava, per contra, en un oblit casi absolut.

Aquelles dos processons tenien, en efecte, la presència central d'eixa Real Senyera coronada i rematada per la mítica cimera del Rat Penat. Una Senyera que es fea baixar, sense inclinar-se, des del balcó de la Casa de la Ciutat (en aquell temps en la plaça de la Mare de Deu), i que era portada pel Justícia Criminal, acompanyat pels Jurats de la ciutat i custodiada per la companyia de ballesters i arcabussers del Centenar de la Ploma: la milícia que, des dels temps de Pere el Cerimoniós, tenia com a comés custodiar l'ensenya valenciana quan esta havia d'eixir a la batalla. Una companyia que, tant en l'entrada de la Senyera en la Sèu per la porta dels Ferros com en l'eixida per la dels Apòstols, formava un corredor, apostant-se a les dos bandes de la comitiva per a fer una salva en els arcabussos mentres la Senyera passava a través d'ell.

Quan Lo Rat Penat recuperà la processó de Sant Donís fa casi cent anys, el recorregut necessàriament hagué de ser diferent al de l'época foral. I diferent ha segut també el de la recuperada processó de Sant Jordi: tant en atenció al Colege de la Seda, orige i final de la comitiva, com als condicionants municipals de no dificultar la movilitat del trànsit... Pero en qualsevol cas, un servidor, com a membre del Centenar de la Ploma i encarregat de portar la Senyera durant part del recorregut (i de soportar la seua espectacular envergadura, de més de 3 m. d'altura i vora 30 kg. de pes), sent un sà orgull per haver colaborat, junt en els companyons de les tres entitats promotores, a que la Senyera, en acte tan històricament emblemàtic, continue abraçant a tots els valencians baix els seus plecs.