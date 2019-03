EL PROBLEMA ESPAÑOL

Dos imágenes del pasado fin de semana sirven para ilustrar el «gran problema español» del que la periodista y ahora candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, hablaba el domingo en una entrevista en ABC, el de la alianza del socialismo con el nacionalismo, una estrategia que comparte con el otro partido de izquierdas, Unidas Podemos. La primera imagen, la de las colas de ciudadanos vascos aguardando su turno para poder visitar el barco de la Armada española 'Juan Carlos I' amarrado en el puerto vizcaíno de Guecho, cuyo ayuntamiento había reclamado que no lo hiciera por ser «un buque de guerra». Una postura que contó con el respaldo de los socialistas, del PSE, una de esas marcas locales del PSOE que juega a ser tan nacionalista como socialista. O más, como le ocurrió al PSC en los años en que primero con Maragall y luego con Montilla ocupó la presidencia de la Generalitat de Cataluña y lejos de encauzar la deriva identitaria que se había iniciado en los ochenta con los ejecutivos liderados por Jordi Pujol, la intensificó. Por no hablar de la gestión de la socialista balear Francina Armengol en las Islas o de los devaneos del PSPV con el catalanismo y de su pacto con un partido como Compromís que al menos en esta materia ya no engaña a nadie. La segunda imagen, la de la reaparición de Pablo Iglesias, su baño de masas como un mesías que regresa para conducir a su pueblo hasta la tierra prometida. Lo de menos es el puño en alto o la compañía de un radical como Monedero. Nadie puede sorprenderse ya con la verdadera ideología e intenciones de un político que nunca abandonó sus únicas y auténticas creencias, la fe comunista, aunque ahora viva esa fe cómodamente instalado en su lujoso chalé de la sierra madrileña. Pero una vez más hay que llamar la atención sobre la estratégica presencia de banderas republicanas cerca del escenario, una demostración no sólo de que un partido que se presentaba como 'nuevo' sigue anclado en un pasado trágico de hace más de ochenta años sino del problema que la izquierda tiene con España, con el concepto de España, con su unidad, con sus símbolos, con su propia existencia. Sí, en efecto, la izquierda -tanto la socialista como la radical y populista- tiene un problema que ha pasado a ser el problema español, el de su connivencia con partidos y movimientos que apuestan por la desintegración de España. Con tal de mantenerse en el poder, tanto el PSOE como Unidas Podemos no dudarán en pactar si es necesario con el partido de Puigdemont, con la ERC de Junqueras, con los batasunos de Bildu o con los nacionalistas de Compromís. Quien vaya a votarles el próximo 28 de abril debería ser consciente (y responsable) de lo que aquellos a quienes va a votar piensan hacer con su papeleta.