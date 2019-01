EL PP TIENE OTRO PROBLEMA

Aunque el adiós de Ruth Beitia sea más mediático, la marcha del expresidente de Baleares y hasta ayer senador del PP, José Ramón Bauzá, tiene no sólo mucho más recorrido sino muchísimas más implicaciones para el futuro inmediato de la formación conservadora. Porque se va, como él mismo se ha encargado de explicar, por su desacuerdo con la dirección de su partido en las Islas respecto a la política lingüística. El ya exdirigente popular asegura que durante sus cuatro años de gestión en el Ejecutivo autonómico intentó que el castellano tuviera «idéntica prevalencia» que el catalán, al tiempo que trataba de revertir «años de catalanización» en el archipiélago. Una política que, a su juicio no es la que lleva ahora la formación que encabeza Biel Company, ni la que al parecer impulsaron otros presidentes de su mismo partido (Jaume Matas y Gabriel Cañellas). No hay más que fijarse en este párrafo de su larga carta de despedida (cuatro páginas): «Al contrario de lo que ocurre en otros lugares de España, desgraciadamente en nuestras Islas ha sido nuestro propio partido, a través de los gobiernos populares anteriores al mío, el que ha sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar». Y de qué manera lo está haciendo. La socialista Francina Armengol tiene en marcha un programa de inmersión lingüística que recuerda demasiado a lo ocurrido en Cataluña hace más de treinta años, cuando casi nadie se atrevió a levantar la voz, los partidos nacionales dejaban hacer si electoralmente les interesaba y todo parecía muy normal, progresista y acorde con los nuevos tiempos, hasta terminar explotando y degenerar en un 'procés' que no se sabe cómo va a terminar. Eso fue Cataluña y esto es ahora mismo Baleares pero... ¿y Valencia? ¿No fue el PPCV durante veinte años -el tiempo que gobernó- cómplice de un proceso excesivo de afirmación nacional valenciana en su afán de ganarse a los regionalistas de UV? ¿No se mostró blando y sumiso ante leyes, normas y procedimientos implantados por el Consell anterior -el socialista- y que afectaban a la lengua y la educación? ¿No bajó los brazos ante el colectivo de profesores y ante los sindicatos de la educación para garantizarse una paz social en lugar de desmontar la estructura y los chiringuitos que se habían levantado durante el lermismo? ¿No hubo incluso algunos gestos -la denominación oficial de la autonomía sólo en valenciano- que parecían más propios de una formación nacionalista (como Compromís, que en cuanto ha podido ha hecho lo propio con la ciudad de Valencia) que de un partido español? ¿Cuál es la hoja de ruta del PP y del PPCV, la de entonces, o aquellos devaneos quedan ya sólo como una aventurilla del pasado?