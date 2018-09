Comandante Sánchez, en fin, mal rollo, tenemos un problema. Vaya por delante que, si la primera obligación del prisionero de guerra consiste en escapar del campo de concentración, al menos eso entendíamos los que hemos disfrutado de películas como 'La gran ilusión' (Renoir) o 'La gran evasión' (Sturges), la primera aspiración del sufrido contribuyente, sospechamos, es la de escaquear mediante cualquier vía legal lo que se pueda de la tormenta de impuestos que mutila nuestras ganancias, nuestros ahorros, nuestros sueños.

A lo mejor lo del astronauta Pedro Duque sirve para que nos planteemos de una vez la terrible cuchillada impositiva que soportamos, ese destarifo que nos obliga a trabajar seis meses al año en exclusiva para el gobierno de turno que llena sus arcas a nuestra costa y luego jamás habla de optimizar o gestionar los recursos aplicando sensatez. Nosotros pagamos sus disparates porque nos han convertido en los médicos de sus hemorragias. Los mensajes de los gobiernos cristalizan en el mantra de la subida de los impuestos y en lo de disparar el gasto, pero jamás se preocupan en vigilar al máximo la millonada pública recaudada o en exprimir con rigor y astucia las monedas. A Pedro Duque nadie le ha regalado nada y si ha cometido alguna irregularidad, que no lo sé y me pierdo ante tanto tecnicismo, esto sucedió, supongo, para evitar el terrible hachazo que se precipita siempre contra nuestra cartera. ¿Debe dimitir? Según el estricto código que el pomposo comandante Sánchez impuso antes de alcanzar la presidencia, la meta de su vida, desde luego. ¿Podemos reprocharle algo? Ustedes mismos, pero no me atreveré a censurar su anhelo por escapar del campo de concentración como Jean Gabin o Steve McQueen. En cualquier caso, comandante Sánchez, tenemos un problema. O dos, o tres, o...