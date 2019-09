PRIVILEGIADOS EN LA MISERIA

Al PSPV le interesa propagar el discurso que critica que la Comunitat ha sido privilegiada por el Gobierno central en cuanto al pago del FLA. A las comunidades gobernadas por los partidos rivales también les interesa difundir esa discriminación, positiva para nosotros, y a las regiones lideradas por los socialistas tampoco les va mal para reforzar el perfil reivindicativo de sus dirigentes. Lástima que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esté empeñada en desmontar ese supuesto privilegio. El pasado miércoles, Montero advirtió de que Andalucía o Murcia, gobernadas por PP y Cs, están en la misma situación que la Comunitat, y que, como esta, también recibirán su «parte correspondiente», o sea, el FLA. La ministra, además, recordó que «cuando el Gobierno actualice el extra FLA lo hará para el conjunto de las comunidades autónomas. Algunos quieren buscar diferencias o privilegios cuando hay comunicación como la he tenido con el señor Feijóo o Puig o cualquiera que me lo pida».

Esos «algunos» a los que interpela la ministra son aquellos a los que me refiero al inicio: barones socialistas con ganas de marcar perfil reivindicativos, populares deseosos de señalar al Gobierno por agraviar a sus vecinos y los propios dirigentes del PSPV. De hecho, el propio portavoz socialista, Manolo Mata, pidió el jueves que el resto de autonomías dejen de criticar «el trato de favor» a la Generalitat. En realidad, el habilidoso síndic del PSPV pretendía dar por sentado ese estatus de privilegio. De haber mantenido sus palabras, Mata se sumergiría en las siguientes posibilidades: ser un mentiroso (porque Montero tiene razón y la Comunitat no recibe un trato especial), ser un ignorante (por desconocer que no recibe un trato especial), dejar por mentirosa a Montero (porque, efectivamente, la Comunitat es una privilegiada respecto a otras regiones que deben recibir el FLA) o evidenciar la estulticia de la ministra (porque no sabe ni lo que está haciendo, ya que favorece a los valencianos sin enterarse). Sin embargo, Mata intenta no mentir y, desde luego, no es un ignorante ni busca dejar en evidencia a su colega socialista María Jesús Montero. De ahí que introdujese un matiz: «El trato que se nos da es diferente y privilegiado respecto a lo que han hecho todos los ministerios de Hacienda. Yo no sé si al resto de comunidades les va a dar un trato también diferente, pero el nuestro es privilegiado». De este modo, ahora, el privilegio ya no respecto a otras autonomías, sino a otros gobiernos. Como Montoro ya no está en estos menesteres de las declaraciones públicas y tal, Mata salva la idea del privilegio. A estas alturas no va a salir Montoro a desmentirle. A Mata no le tocó la portavocía en una tómbola. A los valencianos tampoco les ha tocado la lotería.