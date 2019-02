En una carta enviada a Madrid por el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Pierre Moscovici, el Ejecutivo comunitario ha puesto en cuestión las cuentas del presupuesto español del ejercicio. Los de Europa que mandaban en la cosa presupuestaria, que no hace mucho enviaban doce hombres sin piedad para ver cómo nos gastábamos los cuartos, hoy están flojeras en materia de control.

Dicen que lo dirán en privado. Será una especie de escuchita. Un: «Pedro no es eso, no es eso». Te has inventado impuestos que no están aprobados, has engordado las cifras de ingresos previstos y has contado 13 meses de Iva. Son 12.

Eres un pillín. Los españoles te van a poner a los pies de los caballos. No digo que no...pero yo estaré en Moncloa. Yo creo que con el Brexit, la fortaleza de ánimo que mostraban los superhéroes del control ha perdido fuelle. La pérfida Albión ha enseñado los dientes y manda a la Sra. May a ver qué pasa y en Europa no saben cómo responder y hacer; el miedo atenaza sus expresiones de furor y valentía de garganta hacia fuera. Mucho postureo veo yo ahí.

Debe ser así porque casi no se atreven con nosotros que somos el Sur. El lugar de los aficionados a la siesta, al Jerez y a los toros. Somos esos barbaros medio africanos (con perdón).

Lo digo porque he leído que los presupuestos generales del Estado que son por los que el Sr. Sánchez y su «dream team» se parten la caja, parecen ligeramente falsos. Los irredentos que se pasan las 24 horas del día, incluidos domingos, en reclamar una mesa de dialogo con un solo punto del día «el referéndum», no se bajan del burro y amenazan con no firmar.

Les riegan de millones que eran para Canarias y Extremadura para calmar sus fauces y nada; no se paran en barras y me tienen amenazado al presidente con no firmar esos presupuestos que solo se cree el «dream team». Es admirable la tenacidad y el aguante del equipo gobernante. Con gesto sobrio, con cara de entendidos, nos colocan sendos discursos éticos. Loado sea el señor.