Prisioneros del lenguaje

El lenguaje ya sea verbal o no, siempre termina por definirnos y a veces delatarnos. A puertas de una protesta con el objetivo de expulsar a Sánchez de Moncloa aunque convocada en condena por la sumisión de un presidente ante quienes proclaman un estado catalán fuera del marco constitucional, está permitiendo ver las estrategias de los partidos y la verdadera faz de los líderes políticos. Citando a R. Waldo Emerson, «emplea el lenguaje que quieras y nunca podrás expresar sino lo que eres».

Vaya por delante que en este momento de alta tensión política un Gobierno de España no puede permitirse tanto bochorno. Hoy, lo último que se necesitan son ocurrencias y provocaciones como la creación de una figura, llámese ojeador, notario, relator o VAR con tarjetas roja y amarilla incluidas. Pero más allá del desatino, resulta muy censurable que se intente justificar el asunto al ponerlo al mismo nivel de otras conversaciones como las que se pudieron llevar en su día con ETA, aunque no hubiera mediadores.

Sánchez sabrá a cuanta dosis de ridículo es capaz de autosometerse. Bajarse los pantalones hasta las rodillas a cambio de sacar adelante un presupuesto, le puede dejar en unos días con las carnes al aire. ¿Qué pasará si los independentistas no le retiran la enmienda a la totalidad a sus presupuestos? Si sus socios independentistas le dejan tirado, pasará a ser un cadáver político sin otra solución que convocar elecciones.

Al presidente del Gobierno le delata su lenguaje no verbal. Su contumaz silencio, sus gestos, su falta de declaraciones, por mucho que le requiera la prensa, habla más que cualquier palabra que pronuncie. Practica un mutismo huidizo que unido a sus continuas escapadas fuera del país le retratan como prepotente, vacuo e inseguro. Nada que ver con un hombre de Estado. Que vaya tomando nota de otros ilustres socialistas como Emiliano García-Page o Felipe González que lejos de escurrir el bulto han sabido valorar la situación con una solvencia dialéctica ajustada y firme.

Pero si Sánchez se retrata por defecto, Pablo Casado lo hace por exceso. El popular ha entrado en una dialéctica tan gruesa que roza el ridículo. Insultar más de una veintena de vez al presidente con términos como felón, traidor, desleal, mentiroso... no es propio de quien aspira a presidir el gobierno. Queda claro en su discurso que el PP se ha marcado la estrategia de absorber al votante de la derecha menos centrista (véase VOX) virando su ubicación hacia una posición más extrema. Y parece que el audaz Rivera ha notado el cambio y ya se desmarca del lenguaje de Casado.

Mientras el ex presidente González se atreve a corregirle la plana en público al socialista Sánchez advirtiéndole que no se necesitan relatores, está por verse alguna vez, que otro ex presidente, en este caso José María Aznar, le matice ni una coma a su delfín.