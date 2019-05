Las prisas de Ribó

No es defecto exclusivo de Joan Ribó sino compartido por buena parte de los dirigentes políticos. El mismo día que los periodistas aguardaban el registro del despacho profesional del cuñado de la exalcaldesa Rita Baberá, el alcalde decidía pronunciarse sobre el asunto. ¡Y eso que la causa estaba secreta! Pero el edil tenía algo importante que comunicar: «El caso afecta a todo el partido popular que gobernó Valencia de 2011 a 2015». ¡Scoop del alcalde! Pese al secreto de las actuaciones, Ribó, al parecer, sabía más que nadie. Concluía su comparecencia con el sorprendente anuncio de que el Ayuntamiento iba a colaborar con la UCO. Pero claro, era campaña electoral y qué mejor oportunidad que volver a vincular al PP con la corrupción, relación que, por otra parte, ya están pagando en las urnas los populares.

De inmediato, Ribó adelantó que se personarían en la causa. Y ayer le llegó la negativa del juzgado. La jueza no sólo dice que la solicitud es prematura sino que la investigación no afecta a los intereses del Ayuntamiento. Pese a eso, Ribó vuelve a atender ayer a los medios y contesta que lo volverán a intentar más adelante, que ahora no les dejan. Pero se 'olvida' del mensaje directo que le manda el fiscal, que ya se les ha explicado otras veces que no pueden ser acusación. Se refiere al caso Taula, la investigación de la financiación ilegal del PP a través del Grupo Municipal, o de las agresiones durante los actos del 9 d'Octubre. Son dos asuntos en los que Ribó también quería que el Ayuntamiento estuviera personado. Y respecto a los intereses generales, el fiscal Anticorrupción les recuerda que ya está él para defenderlos. Y es que el objetivo de Ribó y del resto de partidos cuando se personan en un asunto suele responder a criterios nada jurídicos, pero muy políticos.