Andamos desde hace tiempo enzarzados en debates acerca de las prioridades que el Valencia CF establece a la hora de afrontar las distintas competiciones en las que participa como si alguna de ellas supusiese una molestia y no una oportunidad para desarrollar la esencia competitiva correspondiente a un club de fútbol de élite. El concepto 'gestión de esfuerzos' ha terminado por tiranizar la capacidad deportiva de los clubes y, de paso, 'encabronar' al aficionado cuyo anhelo es ver competir a su equipo y al mejor nivel posible. Obviamente, este asunto no es blanco ni negro y la escala de grises se ajusta en cada caso en función de la potencia económica de la entidad y la política deportiva implementada al efecto: se acepta que un club modesto acabe priorizando ciertas competiciones y se entiende que los 'grandes clubes' tienen plantillas suficientemente nutridas para optar por títulos sin especial necesidad de 'economizar' esfuerzos. En el caso del Valencia y pese a que todos somos sabedores de las estrecheces económicas heredadas, navegamos en la incertidumbre porque alguien no se ha explicado como debería hacerlo. Entendimos el pasado verano, y si andábamos equivocados nadie desde el club se encargó de sacarnos de nuestro equívoco, que el esfuerzo económico efectuado al invertir más de cien millones en la plantilla iba -precisamente- encaminado a aumentar la capacidad competitiva del equipo que el año pasado sólo tuvo que hacer frente a Liga y Copa y así poder 'plantar cara' a todas las competiciones con el pensamiento puesto en el retorno a la Champions. Lo bien cierto es que, transcurridos los meses y ya eliminados de la máxima competición europea, el aficionado ha tenido que escuchar en demasiadas ocasiones el discurso de las «prioridades» que no deja de generar cierta frustración. Afortunadamente el equipo se ha rehecho en la competición copera por su amor propio y por la creciente demanda de un aficionado que se negó al conformismo que emanaba de la entidad. Los futbolistas y el cuerpo técnico metabolizaron el mensaje de la afición dando la vuelta a una realidad desesperante. Porque el Valencia no renació en Copa hasta los últimos minutos ante el Getafe y el decepcionante deambular en la competición del KO hasta aquel instante se veía totalmente avalado por la oficialidad que menospreciaba la Copa por no ser una competición que aporte dividendos. Los futbolistas se contagiaron de la fe de Mestalla, aparcaron las dichosas prioridades y 'mordieron la yugular' de la competición para felicidad de la grada. Al fin y al cabo... de eso se trata. Entiendo que el cuerpo técnico administre lo que tiene pero 'lo que tiene' bien administrado debe dar para luchar por todo. Entiendo que se compartimenten competiciones atendiendo al calendario pero el Valencia no puede permitirse el lujo de tirar nada. Hay que darlo todo por alcanzar el cuarto puesto en la Liga, meterse en la Final de Copa y, a falta de Champions, llegar lo más lejos posible en la Europa League. Y si no es así, convendría que lo explicasen para evitar decepciones.