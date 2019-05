«Primum non nocere» «Primero, no hacer daño», dice uno de los grandes principios de la medicina. También debería aplicarse a la política, sobre todo si se vive de ella VICENTE GARRIDO Viernes, 24 mayo 2019, 08:35

La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha protagonizado un debate enconado estos últimos días sobre si es conveniente o no que «el hombre más rico de España», según se dice, Amancio Ortega, dueño de Inditex, done 300 millones de euros para equipamiento contra el cáncer. La candidata ha dicho que la sanidad pública debe de sufragarse con impuestos justos, y por ello pide que se rechace esta donación, señalando, además -sin pruebas- que el mecenas ha eludido 600 millones de impuestos en los últimos tres años. Lo que no ha dicho es si ella escribirá a todos los afectados por esta medida para explicarles las ventajas de no disponer de aparatos nuevos.

Vayamos por partes. Aquí hay tres temas o asuntos implicados. El primero es si el señor Ortega es un defraudador. Por lo que parece, no lo es, ya que cumple la legislación vigente en materia de impuestos. La ofensa es pues, gratuita. El segundo se relaciona con el hecho de si los que ganan tanto dinero deberían pagar más impuestos, acerca del cual la opinión de Serra es perfectamente defendible. El tercero es el bienestar de la gente que se ve afectado si se rechazara esa donación, pero no el futuro, sino el actual: los pacientes de los próximos meses, los que se verán asistidos por el equipo provisto por Ortega, o desasistidos si se rechazara esa donación (lo que propugna la diputada).

Cuando la señora Serra dice que «la sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega, se debe financiar con impuestos», está cometiendo un error de construcción de pensamiento. Porque es obvio que una sanidad que estuviera bien financiada con impuestos podría, además, aceptar donaciones, como ocurre en tantos países del mundo. Cualquiera con un poco de sentido común se da cuenta de esto. Es más, debería de aceptar esas donaciones, porque siempre se puede mejorar la atención prestada si se dispone de más recursos. Pero es que, por otra parte, en España hace falta ese dinero producto del mecenazgo, como lo han recalcado múltiples responsables de servicios oncológicos en estos días.

En definitiva, si la diputada de Podemos hubiera dicho: «Está bien recibir dinero por vía del mecenazgo, porque necesitamos ahora mejores aparatos, y los pacientes de cáncer estarán mejor atendidos, pero el Sr. Ortega debería pagar más impuestos en vez de donar dinero», todos lo entenderíamos, estuviéramos de acuerdo o no. Lo que no está bien es poner la ideología por encima de la salud de los ciudadanos, porque lo cierto es que si hoy se rechazara ese dinero los pacientes de cáncer serían los perjudicados. Tampoco es de recibo que su jefe de partido, el Pablo Iglesias, la haya apoyado en ese dislate. «Primero, no hacer daño», dice uno de los grandes principios de la medicina. También debería aplicarse a la política, sobre todo si se vive de ella.