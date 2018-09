Primera part del 9 d'Octubre, dia de la Pàtria Valenciana. El dia en el que els valencians celebrem el nostre naiximent com a Regne cristià, els bàrbars del nort i les hordes catalanistes que habiten més allà de l'Ebre, anúncien que vindran a fer pública ostentació dels països catalans. Conduïts per gent de la 'catadura' moral del tal Rufián, que s'ha ficat en ridícul una vegada més en el Congrés exhibint uns modals propis de rufians que han obligat al president de la Comissió en la que participava a tancar-li el seu micròfon i a recordar-li els comportaments propis d'un diputat. Gent que ha traïcionat els seus orígens. Fills d'immigrants que forjaren un millor benestar perque tingueren la llibertat de traslladar-se a qualsevol lloc d'Espanya i que si els ideals pancatalanistes d'ara se ficaren en pràctica, no podrien fer-ho perque Catalunya ya no seria Espanya. Esta chusma intenta fer de la Comunitat Valenciana un vassall més de la burguesia catalana. No pot haver pau social ni enteniment en esta gent que quan estan en el poder, com a moderns fascistes, són incapaços de fer una atra cosa que no siga impondre els seus criteris i els seus desijos.

Vindran per terra, mar i aire, si fa falta, i recolzats per gent d'algunes comarques valencianes que s'unixen per a fer desaparéixer la nostra identitat com a poble. El Consell està permetent un genocidi cultural històric que els valencians no devem de permetre. Sr. Puig, els que amem el nostre himne i la Real Senyera, no estem disposts a consentir, ni això ni que vinguen de fòra a provocar-nos i a insultar-nos.

La resposta del poble valencià deu de ser l'indiferència i ignorància cap ad esta gent. Valencians, la Catedral és el nostre lloc d'encontre. En ella Jaume I tornà Valéncia a la cristiandat. En ella demostrarem que Valéncia és dels valencians.