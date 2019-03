El recuerdo de la primera final es imborrable. Especialmente si hasta ese momento ha habido una travesía por el desierto sin un oasis en el que beber. Viví la Copa del 79 y la Recopa y la Supercopa del 80 pero no tengo recuerdos de aquello. Era todavía un niño con afición pero sin conciencia futbolística. Uno de mis primeros tragos fue amargo, el descenso. Para mí la primera final fue la de la Copa del Rey de 1995. En aquella fecha transitaba por el ecuador de la carrera y cualquier momento era bueno para hablar de fútbol o faltar a clase para ver algún partido del Valencia en uno de esos bares que rodean el seminario de Moncada. En uno de ellos sufrimos entre cervezas la goledada en Karlsruhe y supimos resarcirnos después para llegar a la final de la Copa. Estudiar en el turno de tarde obligaba en muchas ocasiones a priorizar lo verdaderamente importante y eso siempre era el Valencia Club de Fútbol. Nunca existió una asignatura que pesara más que el fútbol. A los valencianistas no hacía falta convencernos para dejar los libros para el día siguiente. A nosotros siempre se unían por simpatía los forofos de otros equipos y aquellos a los que el balompié les importaba más bien poco pero que cualquier motivo era válido para no ir a clase. El otro día, leía un reportaje de Fernando Miñana sobre la aventura de Pablo y Bea, una pareja que lo había dejado todo para montar una especie de refugio rural con animales en una partida montañosa de Lucena del Cid. En realidad Pablo, que era compañero mío de clase, lo dejó casi todo, porque cada quince días cogía la furgoneta para ir a Mestalla a ver a su Valencia. El fútbol es así. En este tránsito universitario llegamos a aquella final de 1995. Tras eliminar al Albacete movímos cielo y tierra para conseguir un puñado de entradas que nos llevaran a Madrid. Las conseguimos y subimos casi como polizones al autobús de una peña valencianista de Gandia. Con aquella decisión hipotecamos el examen de Sociología. Recuerdo el solazo en Madrid, del trueno que hizo temblar el Bernabéu mientras jugaban las selecciones autonómicas y del aguacero que cayó a manta sobre nuestras cabezas. La lluvia interrumpió la remontada del Valencia. El autobús de la peña de Gandia se fue sin nosotros y como pudimos nos fuimos colocando en uno u otro vehículo casi por caridad. Me encontré a mi hermano por una casualidad de la vida en la esquina del Bernabéu, le pregunté si me podía bajar con ellos a Valencia y junto con mi amigo Richard emprendí calado hasta los huesos el viaje de regreso a casa sentado en las escaleras de la puerta de atrás del autobús. A los ocho minutos y al gol de Alfredo ya no volvimos. Pasamos el trago entre cervezas en el bar del antiguo cine Rosaleda. La primera final está por encima de la victoria y de la derrota.