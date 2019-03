Primavera ¡ya!

En este temps, d'orage jugadís, tot destorba i arregla en bon enchís. I l'aigua, en lo poc que plogué la nit del 19, si be desllavaçà la guerra incruenta de fòcs pels cantons, en crema de falles ¡gràcies! Perque filtrant els negres fums, ajudà als qui agranen els fems. No hi ha mal que per be no vinga. Ara l'ambient, més net exhala aroma pura; en la flor del taronger blanca, esguita el vert esperançat, que al vers incita ¿Fins a quan, si no millora el preu de la collita? I'aixeta del rec Castella debilita.

Pero ya estem en primavera. Les hores de templada bonança, eleven esperits; la sensibilitat busca l'excelència en els dies i pau en les nits. Passats els sorolls i massificades corruixes falleres, les voràgines patrioteres nos venen partides, que no sanceres. Tots els polítics que demanen el vot diuen meréixer-lo i prometen servir-nos. Ya vorem cóm s'afanyen, sí, per a servir-se ells, primer; en lloc de sumar i fer cos, unir i no trencar, estimular en lo bo i no reballar el fem que tot ho empudega. No recorden la sentència quan diu que se cull de lo que es sembra.

Ací, el desficaci: volent acostar-se a una valencianisació, en miopia o fraudulència, aboquen catalanisme. I en el turisme, salvador, hi ha restaurador que va d'original i autèntic, farcint ses cartes del catalino, ino, ino. AMB. Tan propi com el consentit rebateig de la mare, que Ribó inventà, Marzà pontificà i Ferrer tragà, en accent al revés. ¿Quans diners nos ha costat el canvi de nom de la ciutat a una llengua que no és nostra? Per ad això hi ha diners, temps i mijos. Perque allà a on hui el veges escrit, ya el tenen corregit a València, obrint la è, desproposit consumat suplint Valencia en castellà i Valéncia en valencià. Tan fals, subordinat i ridícul com «arròs amb fesols i naps» perque si sempre ha segut «en fesols» passat al ver català seria «amb mungetas».