PRIMARIAS SECUNDARIAS

Quienes lo pasaron fenomenal con la fiesta de la democracia en el PP a la hora de elegir al presidente del partido, lanzándose reproches de mayor o menor nivel Soraya, Pablo y María Dolores y propiciando una campaña de vídeos para dar a conocer a los personajes que parecía diseñada por los guionistas de 'Paquita Salas', no deben despistarse de sus pantallas. Llegan días de primarias. O no tanto.

Lo de las primarias es un artefacto político importado desde EEUU por los socialistas. Los americanos aprovechan esos debates internos para potenciar a sus candidatos. Sin embargo, allí los partidos son lugares durmientes durante años y que apenas despiertan para las campañas electorales. Aquí la cosa es distinta. Los partidos son el alma de la fiesta. La victoria o el fracaso supone en España, además, que no sólo cambia el líder, sino que salen disparados los que pierden, arrasados, para dejar sitio a los que ganan. En pocos países funciona el turnismo como aquí. El victorioso no deja vivo un rival o un sospechoso de serlo. Como para prescindir del blindaje del empleo de los funcionarios. En una reciente entrevista a Pablo Iglesias, admitió que el principal error de Podemos ha sido escenificar tanto las diferencias internas, airear los trapos sucios. Unas primarias son, precisamente, un espacio ideal para que eso ocurra.

Quizá sea por eso que los importadores de las primarias, los socialistas, se las hayan arreglado para suavizar el efecto cainita de esas votaciones internas. De los 65 municipios de la Comunitat que cuentan con más de 20.000 habitantes, sólo habrá primarias en ocho. Vaya, ni el 15%. A nivel autonómico, tampoco. Se da una curiosa circunstancia en las tres capitales de provincia. En Castellón no habrá primarias porque cuentan con alcaldesa, razonamiento que entronca con esa lógica de los dictadores según la cual no es necesario celebrar elecciones. ¿Para qué?¿Quién mejor que ellos para mandar? Ya hay líder, no hay primarias. Y punto. En Valencia, Sandra Gómez no ha encontrado rival. Y en Alicante han retrasado el asunto a ver si logran un candidato de consenso, que el partido está muy achuchado por allí y mejor no liarla.

Habrá que ver qué pasa, entonces, en Compromís, donde la negociación entre Bloc e Iniciativa se ha acelerado y calculan que celebrarán sus primarias a principios del mes de febrero del próximo año. A ver si hay algún guapo o guapa que aparece para disputarle el liderazgo a Mónica Oltra. Algo parecido ocurre con Ciudadanos. A ver quién discute a los candidatos oficialistas. Tengan en cuenta que quien se mueva no saldrá en la foto. La política se está 'bulgarizando', y no es una falta ortográfica: retorna la moda de ganar a la búlgara. Vuelve, o quizá nunca se fue. Viva Bulgaria.