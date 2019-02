Primarias tengas...

Es muy probable que Pepu Hernández gane las primarias del PSOE y se convierta finalmente en el candidato a la Alcaldía de Madrid. Cosa distinta será que llegue a alcalde, pero ese es otro cantar. Ahora bien, también es posible y en absoluto descartable que dentro de la organización socialista madrileña se produzca un voto de castigo a las excentricidades irresponsable de Pedro Sánchez, a sus cesiones al soberanismo, y lo acabe pagando el entrenador de baloncesto, quedándose compuesto y sin cartel electoral. Porque lo único seguro de las elecciones, sean las primarias de un partido, sean unos comicios locales, autonómicos, generales o europeos, es que no hay nada escrito, es casi imposible hacer pronósticos, y las encuestas, que antes eran fiables al menos como indicadores de tendencias, ahora apenas sirven como mero divertimento para políticos y periodistas esperando a que llegue el día de la verdad. Y eso si son serias, no hablamos del CIS. Volviendo a las primarias, los tiempos de indignación hacia el poder establecido transforman en poco recomendables los candidatos amparados por el aparato del partido. Qué le van a contar a Pedro Sánchez, que venció a Susana Díaz contra el criterio de todos sus predecesores y de la mayor parte de los barones, que respaldaban a la entonces presidenta andaluza. Pero en lugar de aprender de su propia experiencia, el presidente del Gobierno se dedica ahora a proponer primero e impulsar después a uno de esos independientes conocidos que tanto le gustan y con los que consiguió unos cuantos minutos de gloria al hacer pública la composición de su Ejecutivo. Qué lejos parecen ya aquellas fotos amables de unos ministros sonrientes. Y si en la izquierda son incontrolables estos procesos en los que la militancia elige lo que quiere, tampoco la derecha queda al margen del carácter impredecible de las votaciones. Así que a nadie puede extrañar que en Vox se tienten la ropa antes de meterse en un camino que no se sabe a dónde les lleva pero que en cualquier caso no les va a reportar ni un voto más. Porque lo que es seguro es que los apoyos que consiga el partido de Abascal en el conjunto de España no le van a llegar por parecer más o menos participativo sino por ser un verso suelto contra la dictadura del pensamiento único pseudoprogresista y los complejos del centroderecha de corte clásico. Y lo que sí puede ocurrir es que si el candidato es X en lugar de ser Z, más de un votante se lo piense antes de depositar su papeleta y acabe decántandose por lo que considera malo conocido (PP o Ciudadanos) que por lo bueno por conocer. Las favorables expectativas electorales del partido podrían venirse abajo con candidatos tóxicos o con estrellitas de medio pelo cuyo único interés es, principalmente, ellas mismas.