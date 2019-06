PREVISIONES Y TEORÍAS

Es un tipo peculiar y en consonancia a su carácter vehemente y apasionado sus teorías suelen abrazar la singularidad. Cuando defiende una de ellas, fruto de sus incontables lecturas de aluvión, de las cavilaciones que le traspasan pues dispone de tiempo libre, los ojos se le desorbitan como si fuesen los del destarifado y genial Nicholas Cage en esa barbaridad de sangre y psicodelia titulada 'Mandy' (no la vean; y si lo hacen es bajo su responsabilidad, conste que avisé).

Sus ideas en ocasiones me aplastan por grotescas, pero en otras observo que no va mal encaminado. En cualquier caso suele optar por la originalidad, lo diferente, lo cual aprecio porque escapa de los caminos trillados en este valle tan políticamente correcto y tan muermo. Apunta que las fiestas de corte popular son una bendición para los que renunciamos a ellas escondiéndonos en cualquier refugio. «Imagínese, Palomar (me llama por el apellido aunque nos conocemos hace 20 años), si no tuviesen esas fiestas, esas borracheras colectivas, esos desparrames, esas juergas permitidas, saldrían un día a la calle y nos quemarían a las personas como usted o como yo...». Ignoro cómo somos él y yo, no entiendo muy bien a lo qué se refiere, pero capto el aire de la melodía... El personal, en efecto, necesita su esparcimiento consentido porque de ese modo queda anestesiado para luchas de mayor calado. Se desfogan y luego regresan a sus cuarteles de invierno impregnados de la docilidad que favorece las rutinas diarias. Gozaron, digamos, de una cuota más o menos controlada de gamberrismo y, saciado ese apetito, esto les permite enfrentarse a las ingratitudes de la vida. «He venido a las 2 de la tarde para no quedarme sin leña esta noche», comentó a este diario un participante de la noche de San Juan. ¿Cómo no recordar las teorías de mi amigo?