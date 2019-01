Presupuestos sociales y equilibrados

El presidente de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), José Luis Escrivá, nombrado en tiempos de la presidencia de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, ve «muy parecida» la orientación de la política fiscal de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 a la de años anteriores, al mantenerse un tono «neutral», y advierte de que sigue «pendiente» atajar el déficit estructural que se sitúa en torno al 2% del PIB. Esta opinión desmonta muchas de las críticas interesadas a las cuentas públicas elaboradas por este gobierno, que tienen por cierto escasas posibilidades de llegar a alguna parte, puesto que para superar el trámite legislativo tendrían que ser apoyadas por los independentistas, que no parecen proclives a hacerlo. En cualquier caso, el análisis de la Airef desmonta las feroces críticas de PP y Cs, que han llegado a decir que estas cuentas públicas quebrarían el país y nos acarrearían horrores sin cuento.

Estas líneas se limitan a comentar dos aspectos relevantes: el notable sentido social, de recuperación del pulso después de la crisis, y un resurgimiento de la inversión, repartida con criterios constructivos. En el primero de estos aspectos, el incremento del gasto del 5,3% (compensado con un incremento de los ingresos probablemente voluntarista) permite revertir bastantes de los recortes que hubo que realizar con la crisis, y que Rajoy no quiso o no supo comenzar a mitigar cuando la economía comenzó a crecer.

En lo referente al incremento de las inversiones, estas han aumentado significativamente, pese a los agravios interterritoriales que se han suscitado. Cataluña experimenta un buen trato en las cuentas 2019, pero no exagerado ni discordante como han dicho algunos portavoces mal informados. La mayor inversión ha correspondido a Andalucía, con 2.132 millones (el 17,5% del total regionalizable), cerca en este caso de lo previsto en su Estatuto, que es el peso poblacional, el 17,9%. En cambio, Cataluña, con 2.051 millones (el 16,8%), no alcanza el 19,2% que le correspondería según el Estatuto de Autonomía, que vincula la participación en el total de la inversión al porcentaje de PIB catalán sobre el estatal. A estas alturas ya debería ser evidente que el reparto no debe ser utilizado con fines políticos, ni para complacer y para castigar, por lo que los futuros sistemas de financiación deberían objetivar todavía más el reparto.

Los presupuestos elevan unas décimas la presión fiscal, pero el incremento del gasto se financia más con nuevos impuestos (a las tecnológicas, al sector bancario). El PSOE, en todo caso, no inicia apenas con estas cuentas un giro socialdemócrata, que sería lógico en un país cuyo sector público está más de cinco puntos por debajo de la media de la UE. Parece que primero hay que recuperar completamente la normalidad tras la doble recesión, antes de introducir elementos nuevos en el debate.