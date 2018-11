PRESUPUESTOS DE MENTIRA

No nos escandalicemos, que se ha hecho toda la vida. Ha pasado, pasa y pasará. Llegan las elecciones, tienes que hacer unos presupuestos ¿y qué haces? Pues que los confeccionas pensando en eso, en la cita con las urnas. Y claro, tienes que decir que vas a pagar todo lo que has prometido alguna vez, y un poco más. Y te pones a pintar -no sé si han oído la expresión 'pintar los presupuestos'-. Unas inversiones más por aquí, un aumento de los gastos de personal por allá, más transferencias de capital para tener contentas al resto de administraciones... lo que haga falta. «Xiquet, serà per diners», decimos en casa. El caso es que como los presupuestos han de estar equilibrados -eso de que vas a gastar lo que vas a ingresar- y el recurso a la deuda está condicionado por la ley de Estabilidad Presupuestaria con la que Bruselas procura controlar a todos los Gobiernos mentirosos, pues no queda más remedio que proclamar que va a haber más ingresos. ¿Cómo? Pues como decir que subes los impuestos tiene mala prensa -y mal rédito electoral, hay que reconocerlo-, optas por asegurar que la actividad económica va a mejorar, y que la fiscalidad (otra broma para no hablar de que se suben los impuestos) que se aplica a los sectores productivos es la que permitirá aumentar los ingresos y, así, disponer de más para gastar. Los presupuestos de la Generalitat para 2019 son una mezcla de todo este rollo que les acabo de contar con ese argumento que no sostiene nadie -en privado no lo hacen ni los propios cargos del Gobierno del Botànic- y que viene a decir que como el Ejecutivo central no nos reforma el sistema de financiación autonómica y nos hacen falta cada año 1.300 millones de euros más, pues decimos que nos van a llegar, y ese dinero que tenemos para poder gastar. Se lo explico de otra manera: como digo que ingresaré todos esos millones, puedo poner que me los voy a gastar. Y aunque luego no los ingrese, pues recurro a la deuda y problema resuelto. La fórmula debería de sonrojar cada día al autor intelectual de la misma. Y en otros tiempos habría provocado una sucesión de denuncias ante los tribunales por parte de Mónica Oltra. Ahora se le llama reivindicación política y 'se pinta' en los presupuestos. El caso es que o te inventas los ingresos por la vía de decir que llegarán algún día, o por la de que la actividad económica (que no mejora) te permitirá recaudar más. Presupuestos creativos, lo llaman también. La realidad es que cuando llega el momento de hacer balance, es decir, de comprobar qué parte del presupuesto se ha cumplido y cuál no -y el acento debería de ponerse mucho más en esto que en la presentación de las cuentas- es cuando te das cuenta de que es verdad aquello de que están las mentiras, las mentiras muy gordas, y luego, los presupuestos.