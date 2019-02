PRESSES PER D'ALT I BAIX D'ACERES

Aquella gran pressa que molts tenien per a entrar a l'hora al treball era una image que me la reflectia el pas afanyat de la gent pel pont de Fusta de fa uns 60 anys. O el de 10 anys més o 10 manco. I és que per ell entraven a la capital o a l'estacioneta que els duria a pobles a on hi havia almagasens, fàbriques i horta que donaven faena ad aquell que volia treballar sense importar-li quantes hores treballaria a la semana o ser assalariat de mà barata. (Estacioneta a la que caminàvem, de matinada, des de l'Albereda i vora Jardins dels Vivers, Ferrer Pastor, Fenollosa, Andrés Estellés i yo quan don Vicent Badia nos dia que el periòdic s'havia acabat excepte, si la censura dia que no.)

Pont de Fusta en el que te cloixien els seus taulons al chafar-los i des d'on podies vore, baix, el serpenteig no d'un riu sino d'uns pobres escorrims d'aigua-tarquim, que fugint cap a la mar, s'esvaraven sense fer cap soroll i sí pudor. També, per les presses, ocorrien tropeçons per qualsevol acera de la capital a les hores d'entrada al treball, d'escola, de missa, del cine i del teatre. Pero aquelles presses eren mig pausades no com les d'ara que tenen, per la calçada, coches i motos i, per l'acera, patinets i bicicletes o aquells que van en el mòvil en la boca i lo mateix te passen rient-se que parlant o chillant i t'enteres d'alguna cosa que a tu ni te va ni te ve, ni t'importa lo que diuen. Com també i moltes corruixes tenen molts perque volen entrar pronte al camp de fútbol i que són els que, després, ni s'esperen a que acabe el partit i ixen d'estampida com a bales no per aplegar pronte a casa sino a fi d'agafar cadira i tauleta en el bar més propenc i, tenint davant una cervesa, comentar el partit.

Aixina que sabent que hi ha molt de parat, per no tindre ocasió de treball, que ompli bars, cafés i cases de joc, no veig la necessitat de voler córrer tant en bicicletes i patinets. Estos que encara que els estan posant carril bici, de vegades -a sovint- te van per l'acera en excés de velocitat provocant accidents. O és que voldran conseguir alguna joya o s'afanyen molt a fi de guanyar diners, puix com dia Upton Beall, qui això desija lo més normal és que li passe com a qui precisa el paper higiènic, que el necessita urgentment.