El presidente y la lección de historia

Estoy en Nueva York y no me había enterado de las disquisiciones de nuestro presidente sobre España y la ONU. La prensa americana no refleja las andanzas y comentarios de líderes como Sánchez o de sus colegas belga, italiano o argentino cuando vienen a Nueva York. Por eso, me han tenido que advertir desde España que Pedro Sánchez ha creado historia, la ha inventado, en su estancia en la ciudad de los rascacielos. Resulta que España no había podido entrar en las Naciones Unidas hasta 1955 porque era una dictadura. La afirmación es una sandez que no se tiene de pie para cualquier persona que conozca mínimamente la historia y cómo se gestaron las Naciones Unidas.

Esa organización, que engloba ahora a 193 estados, fue creada en 1945 con sólo 50 por los vencedores de la II Guerra Mundial, especialmente Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. La diseñaron, la inventaron y se hicieron un traje a la medida con ella. Quizás la primera decisión que tomaron es que en la Organización tendrían cabida los estados vencedores de la contienda recién concluida y los que habían permanecido totalmente neutrales durante la misma. Esto dejaba fuera a los que habían perdido la guerra, Alemania, Japón, Italia... y a los que habían colaborado de alguna forma con ellos, como España, que había enviado a la División Azul a luchar con Alemania en el frente ruso. Franco podía argumentar que la mandaba a luchar contra el comunismo, al que había derrotado en nuestra guerra civil, pero el razonamiento era endeble. Este fue su pecado original al intentar abrirse camino internacionalmente. Los aliados no se lo iban a perdonar tan fácilmente, sobre todo Rusia. El 'caso español' fue de los primeros tratados por la Asamblea de la ONU y la organización no sólo excluyó a Franco sino que fue más lejos. Pidió la retirada de España de los embajadores de todos los miembros. La mayor parte de ellos aceptó la resolución, con alguna excepción, Argentina, República Dominicana y la Santa Sede, que no era miembro de la ONU pero cuyos dirigentes eran aún muy conscientes de los miles de religiosos asesinados en España por elementos de izquierda en la guerra civil. Para el Vaticano, Franco había detenido esta matanza de sacerdotes y religiosas. Retirar al Nuncio hubiera sido incongruente.

Esa es la razón de que hubiera excluidos en el nacimiento de la ONU: la conducta durante la guerra mundial. Hablar de la falta de credenciales democráticas, por mucho que uno odie a Franco, es una estulticia ignorante o tendenciosa. La ONU arrancó con importantes, execrables a veces, dictaduras en su seno, y con la ausencia de democracias. Veamos estas últimas: Alemania, Italia y Japón se convirtieron raudamente en democracias después de la guerra, y, sin embargo, no fueron admitidas hasta bien entrada la década de los cincuenta, justamente cuando entró España.

Pensemos ahora en los que formaban la ONU. Abundaban los países no democráticos. Portugal entró, como lo hizo en la OTAN, teniendo un régimen autoritario. Había países árabes no democráticos, como Egipto. China tampoco era precisamente un estado de derecho y se le dió nada menos que un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. No todos los iberoamericanos que ingresaron eran democracias y luego tenemos el premio gordo en el que parece no haber reparado el doctor Sánchez: Rusia, la Unión Soviética no sólo estaba en las Naciones Unidas sino que era uno de sus mandamases: miembro fundador, asiento permanente con el veto en el Consejo de Seguridad, moldeó la omnipotencia del veto... Ese miembro fundador era una dictadura sin tapujos que no sólo violaba sistemáticamente los derechos humanos, condenaba a millones de personas al exilio siberiano estrictamente por razones políticas, fulminó la libertad de prensa con una censura férrea, asesinó...sino que ahogó la democracia en todos los países que la rodeaban, Polonia, Hungría, Bulgaria, los bálticos...instaurando regímenes títeres que seguían sus instrucciones al pie de la letra. Uno de ellos, Polonia, fue a través de su representante en la ONU, Oscar Lange, el portavoz de la campaña de la demonización del régimen de Franco.

Esta es la paradoja, un tirano sangriento como Stalin, que podía dar lecciones de dictadura a Franco, Mussolini o Salazar, podía estar virginalmente en la ONU con credenciales respetables y España, Italia o Alemania no podían entrar por impuros democráticamente (según parece deducir Sánchez). Aunque la afirmación me pueda hacer reo de la memoria histórica, al comenzar la década de los cincuenta el régimen de Franco era bastante más presentable que el de Stalin. Para el que quiera verlo, claro.

La guerra fría acabó con la anómala exclusión de España y de otros estados. Para Franco, la guerra de Corea y la explosión de la bomba atómica por los soviéticos a finales de los cuarenta fueron un regalo del cielo. Estados Unidos, viendo la voracidad soviética, buscaba aliados en cualquier lugar. Nuestro territorio se apreció enormemente en el tablero mundial. En diciembre de 1955 entramos junto a otros 17 países, democráticos o no.

Años más tarde, estando yo de Embajador en la ONU celebré en la fecha conmemorativa un almuerzo en mi residencia que presidió el entonces principe Felipe y al que asistieron los representantes de esos países. Les regalé una caja de Rioja en la que en la etiqueta campeaba una imagen del edifico de la ONU y la fecha de acceso de los 18. Si en algún momento alguien hubiera mencionado que un presidente español diría más tarde que España no había podido entrar en la Organización por no ser una democracia, más de un embajador se habría sentido gratuitamente aludido y herido. Otros, olvidando la compostura diplomática, habrían soltado una carcajada y comentado: «¿Porque España no era una democracia? ¡Qué pardillo!».