PRESIDENT GRACIAS A VOX

El pensamiento único siempre ha querido que haya una extrema derecha en España para condenar a todo el espectro conservador y movilizar al electorado presuntamente progresista. Lo escribíamos el 28 de septiembre de 2018: «La izquierda política, social, cultural y mediática -los ingredientes necesarios para cocinar cada día el pensamiento único de lo políticamente correcto, progresista, inclusivo, paritario, sostenible y supuestamente solidario- está como loca por conseguir que se consolide una opción de extrema derecha en España. Un partido emergente que reparta y divida el voto de derecha y centro-derecha no entre dos opciones -PP y Ciudadanos- sino entre tres, con lo que eso supone de restos perdidos. Vox es ahora mismo la mejor carta que tienen». Vaya que sí, que se lo pregunten a Ximo Puig. Primero, porque sumó su suerte a la de un Pedro Sánchez al que hace apenas unos meses no soportaba, y bien que se lo demostraban mutuamente con unas fotos en las que la tensión y hasta el mal rollo se palpaba. Adelantó un mes la convocatoria electoral valenciana con la excusa de la visiblidad -que nadie se creyó- y a la búsqueda de un efecto Sánchez que finalmente llegó. Segundo, porque, en efecto, la presencia de Vox movilizó el electorado de izquierdas, se repartiera como se repartiera, contrarrestando las indudables ganas que la derecha y el centro-derecha tenían de tirar al presidente por accidente, el que llegó a la Moncloa gracias a una moción de censura, no a las urnas. Hasta el domingo. Y tercero y principal, porque por motivos que habría que preguntar a los directamente implicados, hay 43.042 votantes de Vox que el pasado domingo depositaron su papeleta al Congreso de los diputados con la candidatura del partido de Abascal y sin embargo se abstuvieron y no votaron a la de Les Corts Valencianes. Con la nada despreciable circunstancia de que la diferencia en los comicios autonómicos entre el bloque de izquierdas (PSPV, Compromís y Unidas Podemos) y el de derechas (PP, Ciudadanos y Vox) fue de 40.398 votos. Es decir, y por si a alguien no le ha quedado bien claro, que Ximo Puig va a volver a ser elegido president gracias a la abstención de 40.000 votantes de Vox. Así que menos lobos, Caperucita, menos presumir de buena gestión, menos salir a reivindicar no se sabe bien qué logros y menos (Mónica Oltra) asegurar con rotundidad que los valencianos (y en su caso las valencianas) no quieren políticas «de derechas», porque la tozuda realidad, aunque no quedara reflejada en las urnas de color rosa, es que el domingo se acercaron a los colegios electorales más valencianos (y también valencianas) dispuestos a votar a opciones de centro-derecha que los que lo hicieron con ganas de respaldar a la izquierda.