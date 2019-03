NO ME PREOCUPA MUCHO EL PARTIDO DE VUELTA

Noche europea de sorpresas. Derrotas del Arsenal ante el Rennes y del Benfica en Zagreb, y empate del Sevilla en el Sánchez Pizjuán contra el Slavia de Praga. La noche parecía podía complicarse de no hacer las cosas como se debía. Pero siempre opiné, y cualquiera que me haya escuchado lo puede confirmar, que el Valencia era claro favorito en esta eliminatoria de octavos de final de la Europa League. El sorteo benévolo y una altísima probabilidad de éxito. Y mucho más tras comprobar en el turno anterior cómo el Villarreal, el equipo que ocupa la decimoctava posición en España, vencía 1-3 en campo del Zenit, líder de la liga rusa. Y nosotros jugábamos contra el segundo. Mal no debía ir, y se abría claramente la posibilidad de incluso poder sentenciar la eliminatoria en éste, el partido de ida. Y comenzó bien el Valencia, mandando y apabullando, superando, marcando y ganando. Y Rodrigo hizo el primero, plasmando la superioridad en el marcador. Y después llegó el segundo, también de Rodrigo Moreno, afianzando la victoria y una clara ventaja. Y Gameiro erró incomprensiblemente el tercero. Y posteriormente volvimos a conservar. A demostrar ese temor por no perder lo obtenido, por asegurar lo que ya habíamos logrado y se complicó. Sin que ellos acortasen distancias, pero se complicó. Cabezazo en la primera mitad, absolutamente libre de marca, de los visitantes, que marró cuando lo más fácil era encontrar la portería de Neto. Y comenzó la segunda de igual manera. Sufrimiento, descontrol y a esperar qué podía suceder. O bien ellos acertaban y acortaban distancias o el Valencia mantenía la ventaja o incluso la ampliaba en cualquier contragolpe. Ellos no parecían tener demasiado en qué basar su capacidad de reacción, pero los jugadores del Valencia tampoco se mostraban convencidos de mantener la ventaja sin sufrimiento y esfuerzo. Y más bien sucedió lo que no deseábamos. El Valencia perdió la posesión, los del Krasnodar aprovecharon su mejor virtud, la combinación, para hacerse con el control de la pelota y con ello, el control del juego. Marcaron el primero y acortaron distancias en el marcador, y eso comenzó a desesperar al equipo y a los aficionados que comprobaban la impotencia del Valencia por volver a mandar. No es la primera vez que esto nos ocurre. Es cierto que en estos últimos dos meses, pocas veces habíamos dado esa sensación de debilidad, algo muy común en el primer semestre de competición. En fin, resultado corto, pero apreciable. Pudo ser mejor, si Gameiro hubiese logrado el tercero o peor si se hubiese plasmado el dominio y superioridad visitante en los últimos sesenta minutos de partido. Ahora a esperar la vuelta. Tampoco me preocupo demasiado, la parte más endeble del Krasnodar es la defensiva, así que el Valencia debería marcar y, con ello, asegurar la clasificación para cuartos si mantiene un nivel defensivo apropiado.