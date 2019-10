Preguntar al Rey

Hay cosas que cambian. Para bien, para mal, para lo que sea. Ya no es que los corrillos de la recepción del 12 de octubre se hayan convertido en ruedas de prensa. Y más con sentencia filtrada (qué bonito es el periodismo de filtración). No es que vayan preguntando a Sánchez o Marchena. Es que un joven periodista catalán preguntó al Rey con todo su cuajo. Como si fuera Adriana Abenia persiguiendo a doña Letizia. Que no es que estemos en la corte del Rey de Siam y haya que irse del salón del trono sin dar la espalda. Pero hay que tener 'ous' para preguntarle si con la sentencia se cierra un ciclo. Ya sabemos que Iglesias también pidió al Rey que convenciera a Sánchez para formar un Gobierno de coalición. Habrá algo en el ambiente. Abascal dice que la exhumación de Franco es una excusa para derrocar al Rey. No sé, pero no será por sacar a Franco o preguntarle sino por preguntarle esos lugares comunes. ¿Habrá un antes y un después?