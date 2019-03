Lo de ayer, de Vulcano, fue una preciosidad. Quienes estuvieron allí, bajo sol abrasador, a temperatura absolutamente veraniega y sufriendo incluso durante horas el éxito de masificación que hoy en día conlleva el acto, salieron recompensados. Pocas veces hay mascletàs tan agradablemente largas y tan rotundamente bonitas. Menudo trabajo hicieron José Luis Giménez Clemente y Miguel Ángel Beltran Sevilla con el diseño. Fue todo un espectáculo digitalizado de primer orden: soberbio. Empezó con una traca valenciana con golpeador final, respetándola. Luego vino el impresionante desarrollo digital que asombró al público y a los especialistas (a pie de plaza recibió la calurosa felicitación del pirotécnico alemán George Allef, de la firma Weco). Los recorridos de relámpagos (que a pesar del radiante día se vieron de maravilla), terminaban con arrebatos de lo que parecían cruzados de estos flashes. Dejó claro lo qué hacía y lo aceleró. Golpeó abajo con truenos digitales y arriba con friso a juego. Surgieron meteoros (dibujó pirámides), crosetes y arañas de humo morado y verde. Iba con calma, relamiéndose no, haciéndonos disfrutar. Los diferentes conjuntos posteriores los cerró con volcanes de humos, súper originalmente: verdes, morados y amarillos (aquí con un genial golpe en friso aéreo en lugar de en el suelo, que lo hubo antes); azules y rojos (corridos); naranjas (a un golpe); y finalmente con los de la Senyera. Vaya genialidad todo lo que hizo Vulcano y qué bien lo expresó en el aire. Hacernos gozar así no lo hace cualquiera. En tierra, con fuego algo seco, acompañó todo en el norte, sin ensuciar el disparo, con tacto. Pero en el quinto y último cuerpo metió meteoros de crosetes alrededor. El terremoto tuvo el plus y la osadía de entrar natural y estopinado (conectado con mecha a pesar de la cantidad de fuego que rebosaba la plaza, ¡ole!), yendo espoletado y con cuatro tramadas. En la última surgió de nuevo la Reial Senyera, engalanando magistralmente este momento cumbre. Y en el cierre, con algún fleco, pero de nuevo exquisito, volvió a inundar la plaza, concluyendo esta preciosidad en aire y tierra.