EL PRECIO JUSTO

Si nuestra Comunitat alzó el vuelo gracias al fértil sector hortofrutícola no se entiende el desprecio que padecen nuestros labradores reducidos, en el mejor de los casos, a una economía de racanería que les traslada hacia los terrenos de una supervivencia que linda con la limosna. Mis abuelos eran 'llauros' de bicicleta, boina y fajín negro en vez de cinturón donde almacenaban las monedas, el papel de fumar, la navaja multiusos y la picadura de tabaco. Aquellos fajines que hoy nadie usa, fláccidas anacondas de huerta, guardaban entre sus pliegues más género que un bazar chino.

Conforme se aproxime el trance de las urnas los líderes vomitaran por su boca palabras de amor hacia los agricultores. El rito de los farsantes exige su peaje de lisonjas, de trolas. Para los del campo la vida no se dulcificará gane quien gane. Curiosamente, día sí y día también, aparece en los papeles una plantación ilegal de plantas de marihuana destinadas a las ensoñaciones de los porreros de Europa entera. Proliferan estos cultivos ocultos porque la hierba se paga con generosidad y el mercado se expande. Los amantes de esta clase de paraíso artificial apuestan por la legalización. En los puritanos USA ya existen varios estados que autorizan su consumo para fines lúdicos, que es la manera fina de autorizar los ciegos que se cosechan fumando canutos. Si dices «lúdico» queda como a familiar parque de atracciones. Si en cambio empleas «ciego» suena a colectivo perrifláutico miccionando en plena calle. Los que en realidad deberían de manifestarse en favor de la legalización de la marihuana son los agricultores. En vista del vil precio que les pagan por sus productos recuperarían fuelle comerciando con la hierba. Me importa un bledo lo que hagan los adultos con su salud. Me preocupa el bolsillo de nuestros agricultores.