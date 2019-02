PRECAUCIÓN CIUDADANA

Llegan meses de tránsito lento, de esperas prolongadas hasta que lleguen las elecciones, como si todos los días hasta el 26 de mayo fueran domingo por la tarde, espacio de letargo para, sobre todo, no meter la pata. Por eso sorprendió que la semana pasada el grupo parlamentario de Ciudadanos se dejase vapulear de una manera tan aparatosa. Los naranjas presentaron en Les Corts una proposición no de ley (que no es otra cosa que una declaración de intenciones, porque su aprobación no obliga a nadie) con la que pretendían visibilizar su intención de que los partidos políticos se esfuercen más a la hora de evitar la corrupción. Sobre el papel, que es muy sufrido, la idea era buena, pero las aspiraciones deben ir acompañadas de inspiraciones. De otro modo, acabas recibiendo motes malevos, como el 'Narigón' de Melingo, así llamado por lo mucho que aspiraba. No tenía paz ese muchacho, y lo mismo les sucedió a la muchachada ciudadana, que acudió a la Cámara a sabiendas de que el resto de grupos, todos, iban a votar contra su propuesta.

Que todos los partidos te rechacen una idea no es algo raro en el hemiciclo valenciano. Al PP le pasa mucho. La cuestión ya no es el qué sino el cómo. Ciudadanos se dejó arrear una tunda innecesaria, permitió que Podemos, Compromís, PSPV y hasta el PP (que no llegó con ganas de mambo, tal y como confesaba previamente un diputado popular: «No queremos hacer mucha sangre») se cebasen con una propuesta que los parlamentarios con horas de vuelo en los juzgados demostraron que no tenía ni pies ni cabeza. Tampoco es raro presentar cosas sin pies ni cabeza. A Podemos también le han afeado algunas ocurrencias que no había por dónde cogerlas; sin embargo, esas cosas a los morados les pasaron al inicio de la legislatura, no a dos meses de que Les Corts cierre sus puertas por defunción de la legislatura. Justo en la recta final es cuando hay que evitar que se te vea el plumero. Sorprende que un grupo que se abstiene en cuanto la cosa se pone tensa no viese venir el pedazo de tsunami que le embistió en el parlamento valenciano. Tampoco es que pase nada. Partidos con muy buena fama por su trabajo se han quedado fuera de la Cámara en función de cómo soplaba el viento. La actividad parlamentaria, buena, mala, magnífica o desastrosa no determina el voto de los valencianos, ni de los españoles, ni prácticamente de nadie, a excepción de los fineses, que para eso está Finlandia (ya lo cuenta Antílopez), para ser la excepción y que todos pensemos que allí los perros se atan con longanizas. Es cierto que en la Comunitat se puede ser víctima de un merecido linchamiento parlamentario y a otra cosa, mariposa; no obstante, tan cerca de elecciones conviene no tentar a la suerte, no sea que soplen vientos fineses.