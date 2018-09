Lo esencial de Pravda, el diario soviético órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1918 y 1991, es su significado traducido: 'Verdad'. Solo por eso, cada vez que alguien pasea el espantajo de la verdad para domesticar las conciencias y opiniones ajenas me pongo nervioso. Una cosa son las opiniones, otras las creencias, otras bien diferentes los defectos y fobias que nos acompañan, y que no imponemos a los demás, y otra mucho más seria es que la sociedad quiera convertirlas en la Verdad, con mayúscula. Se empieza por ahí, y luego aparecen los exámenes sobre la Verdad, el relato canónico sobre los hechos históricos, que es una perversión del análisis, y un estrechamiento de nuestra inteligencia. Cuando la Verdad se convierte en melaza pegajosa para atrapar a la incauta derecha y para eternizar la división geométrica entre izquierda y derecha lo adecuado es dimitir del presente. Qué lejos están aquellas afirmaciones de Albert Camus: «Si la verdad fuera de derechas, sería de derechas». O las de Antonio Machado: «¿Tú verdad? no, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela». En ausencia de espacio, y con riesgo de no cobijarse con matices, estas Leyes de la Memoria, de la Verdad Histórica o de la Concordia, resultan fenómenos de difícil comprensión. Me recuerdan a esa mentalidad ateneísta finisecular, en el tránsito hacia el siglo XX, que llegó a someter a votación en el de Madrid la existencia de Dios. Parece que hay gente que entienda que puesto que el Parlamento lo puede todo la ley también lo puede todo. Hay centenares de libros que desmienten esa pretensión. Que haya una disposición de carácter general que escoja un sustantivo, verdad, memoria o concordia, y lo convierta en fuente de derechos y obligaciones dispara mis prevenciones. La verdad en una sociedad abierta, no hace falta seguir a Karl Popper, es un proceso que no puede ser fijado, la memoria una convención dudosa, y la concordia, la reconciliación, o el consenso, elementos de difícil justificación como materia de la Ley en el sentido clásico. Cada vez es más evidente que todo lo que no está en los Códigos, el Civil, el Penal o el Mercantil, ha sido contaminado de presente, de contingencia, de coyuntura política. Uno preferiría una Ley de la Mentira en lugar de la Verdad, y para eso debería ser suficiente el Código Penal. Las leyes deben regular la convivencia, no las conciencias, regular la tributación y poco más, y no convertirse en prédica evangélica del comportamiento ajeno. Para la verdad de lo otro, las fosas, las víctimas y los verdugos, unos y otros, las políticas y las motivaciones, el ámbito académico, intelectual o universitario. Investigar. Sine ira et studio. Para la concordia no hacen falta leyes. Es un poco excesivo que una sociedad embrutecida por la tiranía del tuit, la ignorancia, el Sálvame, los supervivientes y la telerrealidad, se exija a si misma lecciones sobre la verdad.